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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 09:18,

Son dakika haberler: Corona virüste vaka sayısı artan ve azalan o iller! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs risk tablosunu böyle açıkladı

Son dakika.. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çeken bilgiler paylaştı. Bakan Koca son iki hafta içerisinde korona vaka sayılarının en fazla artığı ve azaldığı illeri tek tek duyurdu. Koca; Toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 ilin Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Dedi ve vaka artışının olduğu illeri açıkladı. İşte Bakan Koca'nın açıkladığı o iller...

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1BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI
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BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI İL İL VAKA SAYISI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son düzenlediği basın toplantısında il il günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

VAKA SAYILARI ARTAN VE AZALAN İLLER

"Son iki hafta içinde 5 ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır. Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır, Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın. Vaka sayısında istikrarlı şekilde azalma gösteren, tedbirleri uygulama başarısı ile örnek olan 5 ilimizi de anmak istiyorum, Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını yüzde 31,35, Balıkesir yüzde 21,72, Samsun yüzde 20,42, Kırşehir yüzde 20,27, Düzce yüzde 19,91 oranında azaltmıştır. Gümüşhane'de ise 2 haftadır hiç vaka görülmemiştir. Verdiğim bilgileri tüm şehirlerimizi kapsayacak şekilde diğer bazı kriterleri de içeren ayrıntılarıyla yarından itibaren Bakanlığımızın web sitesinde bulabilirsiniz."

Vaka sayılarını azaltmanın önündeki engellerin bir kısmının, aşılması kolay engeller olduğuna işaret eden Bakan Koca, "Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız. Düğün törenleri, hasta ziyaretleri, asker uğurlamaları ancak tedbirlere tavizsiz bir şekilde uyularak düzenlenebilir. Alışverişimizi kalabalık ortamlardan yapmak yerine başka seçenekler geliştirilebilir. Tatil için amacına uygun şekilde kalabalıktan uzak yerler seçilebilir." diye konuştu.

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Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi,



Vakaların %53.4'ü İstanbul'da tespit edilmiştir. Bir hafta içinde İstanbul'daki vakaların tüm vakalara oranı 51.16'dır.

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"2 hafta içinde 5 ilimizin vakalarında dikkat çekici yükselmeler olmuştur." diyen Bakan Koca o illeri şöyle sıraladı;

ANKARA

4GAZİANTEP
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GAZİANTEP

5BURSA
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BURSA

6KONYA
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KONYA

7DİYARBAKIR
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DİYARBAKIR

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Salgın boyunca nüfusa kıyasla toplam vaka sayılarının en düşük olduğu 5 il ise şunlardır; Gümüşhane

Öte yandan Gümüşhane'de 2 hafta içinde hiç vaka görüşmemiştir.

9TUNCELİ
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TUNCELİ

10KARS
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KARS

11BURDUR
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BURDUR

12BARTIN
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BARTIN

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İstikrarlı şekilde azalma gösteren 5 ilimiz ise şöyle;

Tekirdağ 2 hafta içinde günlük ortalama vaka sayısını %31.35 oranında azaltılmıştır.

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Balıkesir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde %21.72 oranında azaltılmıştır.

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Samsun günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.42 oranında azaltılmıştır.

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Kırşehir günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 20.27 oranında azaltılmıştır.

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Düzce günlük ortalama vaka sayısını 2 hafta içinde 19.91 oranında azaltılmıştır.

18İSTANBUL
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İSTANBUL

İstanbul, Ankara ve İzmir koronavirüs haritası Sağlık Bakanlığı'nın 'hayat eve sığar' uygulaması ile tüm illerimizin koronavirüs haritası görüntülenebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar koronavirüs haritasında yaşadığı bölgeleri araştırarak risk durumundaki son durumu merakla takip ediyorlar.. İşte illerimizdeki son durum ve ilçe ilçe koronavirüs haritası...

19İSTANBUL
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İSTANBUL

Son bir ayda İstanbul’da ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada ortalama vaka sayısı 620, son üçü günde ortalama vaka sayısı 610’du, düne göre baktığımızda bu sayı 700’leri geçti.

20İSTANBUL
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İSTANBUL

21İSTANBUL
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İSTANBUL

22İSTANBUL
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İSTANBUL

23İSTANBUL
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İSTANBUL

24İSTANBUL
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İSTANBUL

25İSTANBUL
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İSTANBUL

26İSTANBUL
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İSTANBUL

27İSTANBUL
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İSTANBUL

28ANKARA
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ANKARA

Son 1 ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son 1 haftada günlük ortalama sayısı 155, Son 3 günde ortalama vaka sayısı 177.

29ANKARA
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ANKARA

30ANKARA
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ANKARA

31ANKARA
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ANKARA

32ANKARA
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ANKARA

33ANKARA
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ANKARA

34İZMİR
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İZMİR

Son bir ayda İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı 32 son bir haftada günlük ortalama sayısı 38 son 3 günde ortalama vaka sayısı 34.

35İZMİR
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İZMİR

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak yasaklanmış olmasına rağmen asker uğurlaması yapanlar kameralara yansıdı.

36İZMİR
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İZMİR

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, askere gidecek vatandaşlar için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin geçici süreliğine yasaklanmasına rağmen İzmir'de tedbirlere riayet etmeyenler gazetecilerce görüntülendi.

Bazı kişiler, askere giden yakınlarını uğurlamak için genelgeyi çiğneyerek İZOTAŞ'ta bir araya geldi. Uğurlama amaçlı buluşma anlarında sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

37İZMİR
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İZMİR

Otogarda toplanan bazı kişiler, askere giden arkadaş ve yakınlarını omuzlarında taşıyarak havaya attı.

Vatani görevleri için yola çıkacak gençler, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "En büyük asker bizim asker" sloganları eşliğinde otobüslere bindirildi.

Uğurlama sırasında kalabalıktakilerin çoğu maske kuralına riayet ederken sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

38İzmirde Koronavirüs 4 can aldı
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İzmir'de Koronavirüs 4 can aldı

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artış gösterdi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner mahallesinde virüs 4 can aldı...

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü’nde koronavirüs sebebiyle geçen hafta kısıtlamalar başlatılmıştı.

Menderes’e bağlı Küner Köyü’nde 24 Haziran günü ortaya çıkankoronavirüs salgınında ölenlerin sayısı dörde çıktı.

Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 70’e ulaşırken, tedavi gören hastalardan ikisi geçen hafta içinde hayatını kaybetmişti.

Dün ve bugün iki vatandaşın daha vefat ettiği öğrenildi. Vefat eden üç kişinin 65 yaş üstü, bir kişinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi.

Küner’deki salgının boyutları genişlerken kısıtlama ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Köyde ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmezken köyde yaşayan vatandaşlar dışarı çıkabiliyor. (Egedesonsöz)

39İZMİR
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İZMİR

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İZMİR

41BURSA
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BURSA

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BURSA

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BURSA

44DİYARBAKIR
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DİYARBAKIR

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DİYARBAKIR

46GAZİANTEP
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GAZİANTEP

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GAZİANTEP

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KONYA

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KONYA

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KONYA

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