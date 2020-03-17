Son dakika haberi: İşte İtalya'daki corona virüsü ölümlerinin sırrı! İtalya'da neden bu kadar fazla ölüm oranı var?
Corona virüste dönüm noktası yaşandı: Artık dünya genelinde virüsün sıfır noktası Çin anakarasından daha çok ölüm var. Bu ölümlerin en fazlası da İtalya'da.... Peki İtalya nasıl Çin'den sonra en çok ölüm oranı olan ülke haline geldi ve salgının yanı başındaki Güney Kore'yi bile geçti. İşte dünyayı saran corona virüste inanılmaz detaylar...
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Corona virüste önemli bir dönüm noktası yaşandı. Artık global ölüm sayısı Çin ana karasındaki veriyi geçmiş vaziyette.
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SALGINDA DÖNÜM NOKTASI
Bu durum, geçen yılın sonunda virüsün çıkış noktası haline gelen Çin'de yaşanan salgın için oldukça önemli bir an.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Çin ana karasında 3 bin 226 ölüm meydana geldiğini duyurdu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ek kaynaklar tarafından bildirilen vakaları takip eden Johns Hopkins Üniversitesi, dünya genelinde ölümlerin sayısının 7 bin 154 olduğunu duyurdu. Ölümlerin 3 bin 924'ü Çin'de meydana geldi.
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DÜNYA GENELİNDE ÇİN'DEKİNDEN 700 DAHA FAZLA ÖLÜM
Verilere göre dünya genelinde Çin'dekinden 700 daha fazla ölüm meydana geldi.
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Çin anakarası dışında en büyük salgın verilerine sahip olan İtalya'da 2 bin 158 kişi virüse bağlı semptomlara bağlı olarak yaşamını yitirdi.
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VİRÜSÜN YENİ MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA
Johns Hopkin'in verilerine göre, İran'da 853 ve İspanya'da 342 ölüm bildirildi.
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Dünyadaki vakalar hız kesmeden artarak devam ediyor ve Avrupa artık pandeminin yeni merkez üssü haline geldi.
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Bazı Asya ülkeleri salgına karşı hızla karantina ve agresif önlemler alarak yeni vaka sayılarındaki artışı dengelemiş vaziyette.
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Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bazı ülkeler kendi topraklarındaki salgını durduracak kadar hızlı davranmadıkları konusunda eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.
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Bu ülkelere en büyük örnek ise İngiltere...
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İNGİLTERE HAFİF ÖNLEMLERİYLE TEPKİ TOPLUYOR
İngiltere'nin diğer ülkelere nazaran daha hafif önlemleri hayata geçirmesi dünyada eleştiri konusu olmuş durumda.
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Guardian gün İngiltere'nin sır gibi sakladığı corona virüs salgın raporuna ulaşmış ve dehşete düşüren detayları gözler önüne sermişti.
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GİZLİ RAPORA GUARDIAN ULAŞMIŞTI
Belgeye göre halkın 5'te 4'üne virus bulaşması bekleniyor, salgın 2021 bahar aylarına kadar sürebilir ve 7.9 milyon kişi hastaneye yatırılabilir.
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Guardian, kaynağını gizli tutarak belgeye ulaştığını belirterek koronavirüsle ilgili İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın öngörülerini haberleştirdi.
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Buna göre virüs 12 ay daha yayılmaya devam edebilir ve hastanelerde şimdiden oluşan yoğunluk daha artarak yönetilmesi çok zor bir duruma gelebilir.
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İngiltere'de virüs salgınının boyutunun bu denli etkili olabileceğine dair raporlar olmasına rağmen hafif önlemler alması büyük tepki topluyor.
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GÜNEY KORE'DE ÖLÜMLER BU KADAR AZKEN NEDEN İTALYA'DA ÇOK DAHA FAZLA
Dünya İtalya'nın salgında aldığı yarayı tartışıyor.
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İtalya virüse bağlı semptomlardan hayatını kaybedenlerin sayısını 2 bin 158 olarak duyurdu.
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Bu son veriyle İtalya Çin ana karası dışında en çok ölüm meydana gelen ülke konumuna geldi.
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COVID-19 pandemisi kötüleşmeye devam ettikçe, ABD'de tanı testinin kullanılabilirliğini arttırmaya büyük önem vermeye başladı.
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Testlerin bulaşma riskini etkili bir şekilde azalttığı bilinmesine rağmen, birçok uzman yaygın kullanılabilen testleri hastalıktan sağkalım istatistikleriyle ilişkilendiriyor.
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Bağlantı basit görünüyor. Büyük salgınlara sahip iki ülkeyi düşünün.
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Mesela Güney Kore... Güney Kore'de, test oranı oldukça yüksek (8 Mart itibarıyla milyon kişi başına 3.692 test) ve enfekte olanlar arasındaki ölüm oranı oldukça düşük (son sayımda yaklaşık % 0.6 veya 66 ölüm).
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Buna karşılık, İtalya 1 milyonda yaklaşık 826 kişiyi test etti ve enfeksiyon teşhisi konan kişiler arasındaki ölüm oranı yaklaşık 10 kat daha yüksek ve ülkede binden fazla insan salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Bunun yanı sıra, ABD'de hastanelerin acillerine gidip test yaptırmak isteyenler geri yollanıyor çünkü yeterli test kiti yok ya da hastalar teste tabi tutulma kriterlerine uymuyor.
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Birçok uzman testlerin asıl amacının enfekte insanları tanımlamaktan çok başka insanlara bulaşmasını önlemek olması gerektiğini ifade ediyor.
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Uzmanlar "Erken tedavi" paradigmasının, hastalığa karşı etkili bir ilaç olduğunda işe yaradığının altını çiziyor.
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Corona virüs salgınında ise şu ana kadar geliştirilmiş bir ilaç ne yazık ki yok.
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COVID-19 ile enfekte olanların ölümüne neden olan tanı hızla ilerleyen bir akciğer yetmezliği sendromu...
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Aynı tanıya birçok enfeksiyon ve enfeksiyona maruz kalma neden olabilir.
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Peki test konusunda en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de bu kadar az ölüm görülürken, test programına geç başlayan İtalya'da neden bu kadar çok ölüm var?
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İTALYA'NIN NÜFUSU DA EN ÖNEMLİ ETKENLERDEN
İtalya nüfusunun dünyanın çoğundan nasıl farklı olduğu da ele alınması gereken unsurlardan...
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BM'nin 2015 raporuna göre, İtalyan nüfusunun % 28,6'sı 60 yaş ve üzeri (Japonya'dan sonra dünyada % 33 ile ikinci).
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Güney Kore'de ise 60 ve üzeri yaşa sahip nüfus %18.5 ve küresel olarak 53. sırada...
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İTALYA'DA BİNDEN FAZLA ÖLÜMÜN YÜZDE 90'I 70 YAŞ ÜSTÜNDE
Bu iki ülkenin yaşlı nüfusundaki karşılaştırma ölüm analizlerinde de hızla etkisini gösteriyor.
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İtalya'da,1000'den fazla ölümün % 90'ı 70 yaş ve üstündekilerde meydana geldi.
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Tam tersine Güney Kore'deki salgın daha genç insanlar arasında meydana geldi.
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GÜNEY KORE'DE GENÇ NÜFUS ETKİLENDİ
Güney Kore'de vakaların sadece %20'si 60 yaş ve üstünde teşhis edildi. Etkilenen en büyük grup, 20'li yaşlarındaki tüm vakaların yaklaşık % 30'unu oluşturuyor.
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Ardından gelen bir diğer etken de cinsiyet. Dünya çapında COVID-19 vakalarında cinsiyet dağılımı yaklaşık 50-50'dir, ancak hayatta kalma konusunda farklılıklar var.
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CİNSİYET DE HAYATTA KALMADA ÖNEMLİ KRİTER
Çin'deki salgından elde edilen verilere göre, genel ölüm oranı erkeklerde% 4,7 iken kadınlarda %2,8'dir.Aradaki bu fark oldukça önemli bir oran.
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Bu vakaların %62'si kadınlar arasında meydana Güney Kore için iyi haber.
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SİGARA HAYATTA KALMA ŞANSINI AZALTIYOR
Sigara içmek salgında hayatta kalma ile açıkça ilişkili bir başka faktördür.
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Sigara içme oranları iki ülke arasında yaklaşık olarak aynı: İtalyanlar için % 24 ve Güney Koreliler için % 27.
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Ancak sigara içenler arasındaki cinsiyet farklılıkları oldukça farklı: İtalya'da erkeklerin% 28'i kadınların % 20'si sigara içerken, Kore'de erkeklerin yaklaşık % 50'si ve kadınların ise sigara tüketme oranı % 5'ten daha az.
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Özetlemek gerekirse, Güney Kore'de sigara içmeyen genç kadınlar arasında bir salgın bulunurken, İtalya hastalığı, çoğu sigara içen yaşlı ve çok yaşlılar arasında ortaya çıktı. Bu da iki ülke arasındaki ölüm oranında büyük bir fark yarattı...