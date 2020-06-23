Son dakika haberi: Çin'den dünyayı çıldırtan karar! Görüntüler mide bulandırdı

Yeniden görülen Covid-19 vakalarını Pekin'deki Şinfadi pazar yerinden kaynaklandığı duyurulmuştu. Pazar yerinde vahşi hayvan satılmadığı, pazar yerinin normal bir gıda pazarı olduğu ancak çok büyük bir alana yayışdığı ve çok kalabalık olduğu bildiriliyor.