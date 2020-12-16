Son dakika haberi... Cezaevinden çıkan Halil Sezai ilk kez görüntülendi

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Şarkıcı, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye’de görüntülendi.
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ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai’nin yanında kız arkadaşı da vardı. Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.
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Muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?” sorusuna “Evet, başladık” diye yanıt veren şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.
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Halil Sezai’nin darp etme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı