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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 07:24 | 

Son dakika haberi... Cezaevinden çıkan Halil Sezai ilk kez görüntülendi

Komşusunu dövdüğü iddiasıyla yargılanan ve 43 günlük tutukluluk sürecinin ardından tahliye edilen Halil Sezai, haftalar sonra ilk kez görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1CEZA VE TAHLİYE
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CEZA VE TAHLİYE

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Şarkıcı, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye’de görüntülendi.

2ÇALIŞMALAR BAŞLADI
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ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai’nin yanında kız arkadaşı da vardı. Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.

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Muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?” sorusuna “Evet, başladık” diye yanıt veren şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

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Halil Sezai’nin darp etme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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