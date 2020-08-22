Son dakika haberi: Çayına zehir katılmıştı... Ölüm döşeğinde Almanya'ya gitti
Dünya iki gündür Rusya'da yaşananlara kilitlenmiş durumda. Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin içtiği çaya zehir katıldığı iddia edilmiş, en büyük Putin karşıtı olan muhalif acilen hastaneye kaldırılmıştı. Durumu hala kritik olan Nalvani'yle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı ve büyük bir mücadelenin sonunda tedavisi için Almanya'ya götürüldü.
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Haber ajanslarından gönderilen bu fotoğraf bir anda dünyanın gündemi haline geldi.
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Son iki gündür zehirlendiği iddiasıyla Sibirya'da bir hastanede tutulan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'le ilgili haberler tüm dünyada en çok merak edilen konu haline gelmişti.
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Zehirlendiği iddia edilen 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, tedavi amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e götürüldü.
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Aleksey Navalni ve eşini Sibirya bölgesinin Omsk kentinden Berlin'e taşıyan uçak Cumartesi sabahı Tegel Havaalanı'na indi.
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Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’nın, Aleksey Navalni’nin Twitter hesabından paylaştığı ve Putin’e hitaben, “Sizden resmi olarak, Aleksey Navalni’nin Almanya’ya gönderilmesi için izin talep ediyorum” ifadelerini kullandığı mektubun iznin alınmasında etkili olduğu belirtildi.
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Navalni daha sonra Berlin'in dünyaca ünlü Charite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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Muhalif liderin uçak masrafını "Cinema for Peace" (Barış için Sinema) adlı Almanya merkezli bir vakıf karşıladı.
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Barış için Sinema Vakfı, aktivist ve film yapımcısı Jaka Bizili tarafından kuruldu. Vakıf, 2018'de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus punk grubu Pussy Riot'ın sözcüsü Pyotr Verzilov'un tedavi masraflarını üstlenmişti.
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Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmysh Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese destekleri için çok teşekkürler. Aleksey'in yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz mücadele yeni başladı" yazdı.
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Yarmysh, Rus doktorların uçuşa geç onay vermelerini eleştirdi, gerekli tüm evrakların Cuma sabahı hazır olduğunu söyledi.
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''Çayına konan maddeyle zehirlendi'
Navalni Perşembe günü Rusya içinde yaptığı bir uçak seyahati sırasında bayılmış ve başkent Moskova'ya giden uçak Omsk'a acil iniş yapmıştı.
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Hastanede komaya giren Navalni'nin destekçileri, muhalif liderin çayına konan bir madde ile zehirlendiğini öne sürüyor.
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Sosyal medyada Navalni'nin havalimanında sedyeyle ambulansa taşınırken çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. Bir başka fotoğrafta ise Navalni'nin Tomsk havalimanındaki kafede elindeki kupayla bir şeyler içtiği görülüyor.
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Uçaktaki yolculardan Pavel Lebedev de Navalni'nin uçuşun başında tuvalete gittiğini ve uzun bir süre geri gelmediğini söyleyerek, "Kendini gerçekten hasta hissetmeye başladı. Onu geri getirmek için mücadele ettiler ve acı içinde çığlık atıyordu" dedi.
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Rus doktorlar zehir iddiasını kabul etmedi
Navalni'nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu belirten Rus doktorlar ise başta muhalif liderin durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş sonra fikir değiştirmişti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov ise Navalni'ye "acil şifa" dilemiş, Kremlin'in gerektiğinde yurt dışına çıkarılması için yardımcı olacağını söylemiş, onun zehirlendiğinin henüz kanıtlanmadığını vurgulamıştı.
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Aleksey Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli muhaliflerinden.
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Navalni, Putin'in Birleşik Rusya Partisi için "sahtekârlar ve hırsızlar çetesi" demişti.
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Muhalif lider, Haziran'da Putin'in iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliğini de "darbe" diye tanımlamıştı.
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Aleksey Navalni daha önce birkaç kez kısa sürelerle hapis yatmıştı.
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Daha önce de zehirlenmiş olabilir
Son kez izinsiz gösteri düzenlediği gerekçesiyle Temmuz 2019'da 30 gün hapis cezasına çarptırılan Navalni hapiste dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.
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AFP, 'zehirlendiği şüphesiyle' hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Navalni'nin tedavi için Almanya'ya getirileceğini bildirmişti. Ancak Navalni’nin Basın Sözcüsü Kira Yarmış ise doktorların, Navalni’nin başka hastaneye nakli konusunda olumsuz görüşe vardığını aktarmıştı.
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Rus doktorlar fikirlerini değiştirdi ve zehirlendiği şüphesiyle Sibirya'da hastaneye kaldırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin tedavi için Almanya'ya götürülmesi planına Rus doktorlardan izin çıktı.
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Muhalif liderin destekçileri ise Sibirya'daki hastanede kalmasının Navalni için "ölümcül olacağı" görüşündeydi.
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Interfax Haber Ajansı'na göre Dr. Anatoli Kalinçenko "Hastanın durumu stabil. Yakınlarının başka bir yere taşınması isteği olduğu için, hastanın yatarak tedavi göreceği bir başka tesise götürülmesine karşı çıkmama kararı aldık" dedi.
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Rus aktivist Aleksey Navalny’ın basın sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalny’ın eşi Yulya Navalny ile Almanya’dan, Rusya’nın Omsk şehrine gelen özel ambulans uçak ile Berlin’e gönderildiğini aktardı.
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Cinema For Peace (Barış için Sinema) vakfı, Navalni'yi Almanya'ya götürmek için tıbbi cihazlar ve uzmanlarla donanımlı bir ambülans uçak göndereceklerini açıklamıştı. Berlin'deki Charite hastanesinin de Navalni'yi tedaviye hazır olduğu kaydedilmişti.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Perşembe günü düzenledikleri basın toplantısında Navalni'ye yardım teklifinde bulundular.
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Nalvani'ye ne oldu?
Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, Sibirya'nın Tomsk kentinden Moskova'ya dönen 44 yaşındaki muhalif liderin uçakta fenalaştığını ve uçağın Omsk kentine acil iniş yaptığını söylemişti.
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Yarmiş, "Navalni'nin çayına karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz. Sabah sadece çay içmişti. Doktorlar zehrin sıcak içeceklerle kana daha hızlı karıştığını söylüyor" dedi.
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Navalni'nin bilincinin yerinde olmadığı, yoğun bakımda tutularak solunum cihazına bağlandığı ve komaya girdiği bildirildi.