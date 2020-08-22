Son dakika haberi: Çayına zehir katılmıştı... Ölüm döşeğinde Almanya'ya gitti

Uçaktaki yolculardan Pavel Lebedev de Navalni'nin uçuşun başında tuvalete gittiğini ve uzun bir süre geri gelmediğini söyleyerek, "Kendini gerçekten hasta hissetmeye başladı. Onu geri getirmek için mücadele ettiler ve acı içinde çığlık atıyordu" dedi.