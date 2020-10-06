Son dakika haberi: Çarpıcı araştırma sonucu ortaya çıkardı: Koronavirüs insan derisinde 9 saat yaşıyor!
Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmaya, vaka ve ölüm sayılarıysa giderek artmaya devam ediyor. Bilim insanları bir yandan salgının durduracak bir aşı ve ilaç bulmak için uğraş verirken bir yandan da virüsün yapısını anlamak ve yayılmasını durdurmak için mücadele ediyor. Japonya'da yeni yapılan bir çalışma ise koronavirüsün insan derisinde ne kadar yaşadığını ortaya koydu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgını yayılmaya, tüm dünyadaki vaka ve ölüm sayıları giderek artmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 35 milyon 574 bini aşarken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 43 bini, iyileşenlerin sayısı 26 milyon 723 bini geçti.
3
Abone Ol
Virüsün merkez üssü sayılmaya başlayan ülkelerden de korkutan rakamlar gelmeye devam ediyor.
4
Abone Ol
Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 651 bin, Hindistan'da 6 milyon 650 bin, Brezilya'da 4 milyon 918 bin, Rusya'da 1 milyon 225 bine yükseldi.
5
Abone Ol
Bilim insanları bir yandan virüsü yenecek bir aşı geliştirmek için çalışırken bir yandan da virüsün yapısını daha iyi anlamak ve yayılımını durdurmak için çalışıyor.
6
Abone Ol
Japonya'da yeni yapılan bir araştırma ortaya çok ilginç bir sonuç çıkardı.
7
Abone Ol
Japonya’da yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün (Covid-19) insan derisinde 9 saate kadar kalabileceğini ortaya çıkardı.
8
Abone Ol
Bu çarpıcı sonuç koronavirüsten korunmak ve salgının yayılımını azaltmakla ilgili dünyada çığır açacak sonuçlar doğuracak.
9
Abone Ol
Japonya’daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp fakültesi tarafından yapılan araştırmada koronavirüsün ciltteki hayatta kalma süresinin influenza A virüsüne kıyasla 4 kattan daha fazla olduğu test edildi.
10
Abone Ol
Halk arasında grip olarak bilinen influenza A virüsü deride 2 saat kalıyorken koronavirüste bu sürenin 9 saate kadar çıktığı belirtildi.
11
Abone Ol
Araştırmayı yapan ekip koronavirüsün temas yoluyla bulaşmasını önlemek amacıyla bu çalışmaların ve el yıkamanın önemini vurguladı.
12
Abone Ol
Araştırmacılar sonuçları elde etmek için yapılan otopsilerden influenza A ve koronavirüs örnekleri içeren deri örnekleri aldılar.
13
Abone Ol
Grip virüsü deri üzerinde iki saate kadar canlı kalırken koronavirüste bu süre 9 saate kadar çıktı.
14
Abone Ol
Araştırmacılar otopsi yapılan kişileri kullanma sebeplerinin sağlıklı bireyleri riske atmaktan kaçınmak olduğunu açıkladılar.
15
Abone Ol
Örnekler üst solunum yollarından alınan mukusla karıştırılıp deney tekrarlandığında ise koronavirüsün deri üzerinde canlı kalma süresi 11 saate kadar yükseldi.
16
Abone Ol
Sonrasında ise her iki virüs de %80 alkol içeren el dezenfektanıyla yıkanarak tamamen etkisiz hale getirildi.
17
Abone Ol
Bu sonuç aynı zamanda solunum yoluyla da bulaşan Covid-19'da temas yoluyla bulaşmanın ciddiyetini ve el yıkamanın hastalığın yayılmasında etkisini bir kez daha ortaya koymuş oldu.
18
Abone Ol
Araştırmayı yapan uzmanlar bu sonuçların hali hazırda koronavirüste beklenen ikinci ve üçüncü dalga salgınlarda dünyaya yardımcı olabileceğini belirtti.
19
Abone Ol
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) nasıl yayıldığına dair güncellediği kılavuzda tekrar virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti.
20
Abone Ol
CDC’nin resmi sitesinde yayımlanan güncellemede, Covid-19’un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı.
21
Abone Ol
Kılavuzda, "Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir." ifadelerine yer verildi.
22
Abone Ol
CDC, 18 Eylül’de yayımladığı güncellemede, Covid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını ''yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti.
23
Abone Ol
Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.
24
Abone Ol
CDC, "yanlışlık" olduğunu belirttiği güncellemeyi kaldırmakla, 24 Ağustos'ta yayımladığı tartışmalı Kovid-19 kılavuzu versiyonuna dönmüş, onda da virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Covid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı yönündeki açıklaması sağlık uzmanlarının yoğun tepkisini çekmişti.
25
Abone Ol
Yine geçen ay New York Times’in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Covid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.