Son dakika haberi: Çarpıcı araştırma sonucu: Koronavirüsü yenen her 10 kişiden 9'unda görülüyor!
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Bilim insanları bir yandan virüsü yenecek bir aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hastalığın seyri ve insanlarda yarattığı etkiler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu konuda Güney Kore'de yapılan son araştırmalardan birinin oldukça çarpıcı sonucu ortaya çıktı.
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Koronavirüs salgını dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde yayılmaya ve can almaya devam ediyor.
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Salgında korkulan olmuş, koronavirüs kaynaklı ölümler dünya genelinde 1 milyonu aşmıştı. Vaka sayıları da her ülkede hızla artmaya devam ederek toplamda 34 milyonu geçmiş durumda.
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Dünyanın dört bir yanından uzmanlar büyük bir çabayla virüsü durduracak bir aşı ve ilaç geliştirmek için uğraşırken koronavirüsün insanlar üzerindeki etkilerini araştırmaya da devam ediyorlar.
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Güney Kore'de yapılan yeni bir çalışma koronavirüsün etkileriyle ilgili çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.
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Araştırma sonucunu Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) yetkilisi Kwon Jun-wook açıkladı.
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Koronavirüsü yenen kişilerle gerçekleştirilen bu anket çalışmasına göre Covid-19'u yenen kişiler hastalıkla ilgili yan etkileri yaşamaya devam ediyor.
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Koronavirüsü yenen her 10 isimden 9'u hastalıktan iyileştikten sonra yorgunluk, psikolojik etkiler, tat ve koku kaybı gibi yan etkileri yaşamaya devam ediyor.
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Araştırmanın sonucu koronavirüste vaka sayısının kritik 1 milyon eşiğini geçmesinin, global ekonomideki çöküşün ve ülkelerin sağlık sistemlerinin yaşadığı krizlerin ortasında geldi.
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Kwon Jun-wook, verdiği brifingde yapığı açıklamada çalışmanın Covid-19'dan iyileşen 965 kişiden 879'unda hastalığın yan etkilerinin devam ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.
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Bu sayı %91.1 gibi yüksek bir orana işaret ediyor. Bu oran da her 10 kişiden 9'unda yan etkilerin görülmesi anlamına geliyor.
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Yan etkiler içinde en yaygın olarak görüleni %26.2'yle yorgunluk olurken ikinci sırada ise %24.6'yla konsantrasyon güçlüğü bulunuyor.
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Diğer yan etkiler arasında psikolojik ve bilişsel fonksiyonlarda sorunlar, tat ve koku kaybı bulunuyor.
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Çevrimiçi olarak yayınlanan araştırmanın sonuçlarının kısa süre içinde hakemli dergilerde de yayınlanacağı belirtildi. güney Kore ayrıca 16 ayrı tıp kurumuyla birlikte koronavirüs hastalarının bilgisayarlı tomografi sonuçlarının incelendiği bir araştırmayı yürütmeye devam ediyor.
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Koronavirüs salgınında Güney Kore'de toplamda 24 bine yakın vaka görülürken 415 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. İyileşen koronavirüs hasta sayısı ise 21 bin 600 olarak açıklandı.
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Öte yandan koronavirüs salgınıyla ilgili olarak DSÖ'den korkutan bir açıklama daha geldi.
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." dedi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Covid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.
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Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Covid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.
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Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.
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DSÖ eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.
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Covid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.
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DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.
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ABD dünya genelinde koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olmayı sürdürürken ABD'yi Hindistan ve Brezilya izliyor.
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Avrupa ülkeleri geçtiğimiz aylarda salgını kontrol etmeyi başarmış gibi görünürken son 1 ayda artan vaka sayıları yüzünden sıkı tedbirler ve bölgesel karantina uygulamaları yeniden gündeme gelmiş durumda.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 18 bin 748 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı, dünya genelinde 34 milyon 166 bin 631'e çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 437 bin 12 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 710 bin 972 vaka bulunuyor.