Son dakika haberi: Çarpıcı araştırma sonucu: Koronavirüsü yenen her 10 kişiden 9'unda görülüyor!

Salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Covid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.