Son dakika haberi: Burası havalimanı deposu... Delta etkisi çaresi bıraktı!

TAYLAND'DA KOVİD-19 Yurt içi ve bölgesel bir merkez olan havalimanı, neredeyse tüm iç hat uçuşları iki hafta önce iptal edildiği için oldukça az kullanılıyor. Bangkok ve çevresindeki illerde, iki haftadan fazla süredir gece sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.