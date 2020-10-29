Son dakika haberi: Bugün hangi yollar kapalı? 29 Ekim Ankara'da kapalı olan yollar ve alternatif yol güzergahları

29 Ekim Perşembe saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi'ndeki Genelkurmay Kavşağı ile Çetin Emeç Bulvarı'nın kesişimi arası, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Akay Kavşağı arası, Atatürk Bulvarı'ndaki Kuğulu Kavşağı ile Ulus Meydan arası, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi kesişimi, İstiklal Caddesi kesişimi ve Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi'nde Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arası, Çankırı Caddesi, GMK Bulvarı'nda 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası, Ziya Gökalp Caddesi'nde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arası, Milli Müdafaa Caddesi'nde Genelkurmay Kavşağı ile GMK Bulvarı arası, Kazım Karabekir Caddesi'nde Celal Bayar Bulvarı'na çıkış yan varyantları ile Anadolu Meydanı arası, Dögol Caddesi'nde Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası, buralara açılan tüm cadde ve sokaklar programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.