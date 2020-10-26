Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma kısıtlamasında son gelişmeler...
Sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu artan koronavirüs vakalarının ardından vatandaşların merak ettiği soruların başında geliyor. Özellikle İstanbul'da artan vaka sayılarının ardından Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Vaka sayılarının ülke genelinin %40’ına ulaştığı İstanbul’da bugün dördüncü toplantımızı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi yöneticileriyle yaptık. Gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız. SALGINA KARŞI ORGANİZE OLALIM. mesajı ile son gelişmeleri aktarmıştı. Peki, bu hafta İstanbul ve ülke genelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, sokağa çıkma kısıtlamasında son gelişmeler...
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1
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Tüm dünyanın kış alarmına geçtiği koronavirüs salgınıyla mücadelede il il uygulanan kararlara yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında yeni kararlar alınacak.
Türkiye’nin kasım ve aralık ayını bir dizi yeni önlemle geçireceği belirtiliyor. Uzmanlar buna ‘aç-kapa’ taktiği diyor. Salgının artış hızına göre yeni yasaklar olacak veya kaldırılacak.
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Vakaların tüm Türkiye’de artışa geçmesiyle birlikte il pandemi kurulları üst üste yeni önlemleri devreye sokmaya başladı. Bazı illerde çocuk parkları kapatılıp, 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma kullanmalarına sınırlama getirilirken, semt pazarlarına girmelerine de günün belli saatlerinde izin veriliyor.
Bu sınırlamaların denetlenmesi için pazar timleri, park timleri gibi ekipler oluşturuldu.
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YENİ KARARLAR YOLDA
Yapılan toplantılarda, İstanbul ve Marmara bölgesi illeri başta olmak üzere büyükşehirlere yönelik yeni kararlar alınması planlandı. Önümüzdeki çarşamba günü yapılacak bilim kurulu toplantısından sonra yeni yasaklar açıklanacak. Sorunun özellikle, kapalı mekanlarda “toplu buluşmadan” kaynaklandığı ifade ediliyor.
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İllerde, apartmanlar ve sitelerin bahçelerindeki toplanma alanlarına yasak getirilmesi, bunun denetiminin apartman ve site yönetimlerine verilmesi planlanıyor. Köy konakları da bu çerçevede değerlendirilecek ve muhtarın sorumluluğunda toplanılması yasaklanacak.
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DAHA SONRAKİ AŞAMA
Büyükşehirlerdeki vaka sayısındaki ciddi artış nedeniyle, gerekli olması durumunda haftasonu sokağa çıkma yasağı da dahil “kesmelere” başvurulabileceği, ancak bunun daha sonraki aşamada gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Şehirlerarası seyahat yasağı da son aşamada başvurulacak önlemler arasında sıralanıyor. Uzmanlar “Salgınla mücadele dinamik bir süreç, gelişmelere bakarak yeni kararlar alınabilir. Buna aç-kapa taktiği diyoruz” dediler.
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İlk dalgadan daha kolay bulaşıyor
Toplantılara katılan uzmanlara göre koronavirüs, tüm dünyada ilk dalgadan daha fazla bir yayılım ve bulaştırıcılık gösteriyor. Ölüm oranları ilk dönemki kadar yüksek değil ama, bulaşma çok fazla. Avrupa ülkelerindeki yayılım hızı, aynı bantta olan Türkiye’yi de etkileyecek.
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EN BÜYÜK VAKA SAYILARI YENİ ÇIKIYOR
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz.
Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, yani baştan beri giderek artıyor. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özlü, vakaların sadece İstanbul ve Türkiye’de artmadığını, dünya genelinde de bir artışın söz konusu olduğunu belirterek son tabloyu şöyle aktardı:
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KAPALI ORTAMI SEVİYOR
“Dünyada son zamanlarda, salgının başladığından bu yana en büyük vaka sayıları yeni görülmeye başlandı. Günlük vaka sayılarını 200-300'e düşüren Avrupa ülkelerinde bile 25-30 bin vaka var.
Çünkü bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tatil dönüşü insanlar kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor.
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SOĞUDUKÇA ARTACAK
Havalar soğudukça bulaşma riski artacak. Özellikle yeme-içme alanlarında, restoran ve kafelerde insanlar maskelerini de çıkardıkları için oralarda mesafeye de dikkat edilmiyor ve kalabalıklaşma oluyor ve bulaşma çok kolay oluyor.
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HERKES RİSK ALTINDA
Türkiye'de günde 70'in üzerinde insan ölüyor. Bu virüs hala öldürüyor. Yani her gün 70 eve ateş düşüyor. En sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Artık tehdit yakından geliyor. Herkes bence risk altında.
Elbette çoğu zaman tedaviyle iyi sonuçlar alıyoruz ama bazen de olmayabiliyor. Genç de olsa ağır seyredebiliyor. Bu dönemde olabildiğince kalabalıklara girmeyelim. Kapalı alanlarda çok vakit geçirmeyelim, maskemizi usulüne uygun takalım. Maskeni tak, mesafeni koru, bir de kalabalıklara girme, yüzde 100'e yakın korunursunuz.
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FAHRETTİN KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINAN SORULARI YANITLAMIŞTI..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin 'sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt veren Koca, şunları ifade etti;
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Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz.
Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz.
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Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı.
Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer.