Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Hem esnek çalışma, hem ulaşımla ilgili bir takım düzenlemeler. Bu esnek çalışma ile ilgili sadece kamu değil özel sektöründe içinde olmasını Bilim Kurulu öneriyor. İlin ya da illerin durumuna göre bu kararların alınabileceğini söylüyorum. Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.