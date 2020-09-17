Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında yeni önlemlerin ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün sona ereceği tarihle ilgili önemli değerlendirmede bulunarak, "Salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz." dedi. Gazetecilerin "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Koca, dünyada sokağa çıkma yasağı uygulamasında uzak kalındığını ve tercih edilmediğini belirtti. İşte, Bakan Koca'nın sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklamalar...
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1
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Sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmeler resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüste vaka sayısı ve yeni tedbirlerle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili net açıklama yaptı. Vatandaşların merak ettiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili Koca, " Türkiye için sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim." dedi. İşte, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;
Dünyada sokağa çıkma yasağıyla ilgili benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini biliyoruz. Türkiye için sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını söyleyebilirim. Bizim özellikle sonuç alabileceğimiz, maske ve mesafeyi çok söylüyoruz. Ama bu bulaşın en önlenmesinin kısa yolu mesafe, mesafenin korunmadığı yerde maske. Basit 2 uygulama ile sonuç alındığını biliyoruz.
3
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Hem esnek çalışma, hem ulaşımla ilgili bir takım düzenlemeler. Bu esnek çalışma ile ilgili sadece kamu değil özel sektöründe içinde olmasını Bilim Kurulu öneriyor. İlin ya da illerin durumuna göre bu kararların alınabileceğini söylüyorum. Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.
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Gençlerde bu salgının daha yoğun olduğunu görmeye başladık. Hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması hala yüksek. Ama gençler de başına gelmiyor değil. Kronik rahatsızlığı olan gençlerimizden can kayıplarımız oldu.
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Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.