Son dakika haberi: Breonna Taylor'ın ölümünde karar açıklandı

Polislere ne oldu? Taylor'ın ölümünde rolü olan üç polisten Brett Hankinson düşüncesizce, hedef almaksızın 10 el ateş ettiği gerekçesiyle Haziran ayında işten çıkarıldı. Diğer iki polis ise o gece silahlarını teşkilata teslim etti ve idari işlerde çalışmaya başladı. Yerel Louisville Courier-Journal gazetesi, altı polis hakkında iç soruşturma açıldığını aktarıyor.