hurriyet.com.tr/Dış Haberler Fotoğraflar: Reuters, AFP, AP
Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 12:56,/
Son dakika haberi: Çin virüsle bu binalarda savaşacak! İlk kez görüntülendi
Çin'in coronavirüsü mücadelesi eylem planında ilk harekete geçirilen geniş kapasiteli hastaneler birer birer açılıyor. Huoshenshan hastanesi kapılarını sadece 10 günlük sürede açmış olacak. İşte o inanılmaz inşaattan görüntüler...
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Huoshenshan Hastanesi ve bu hafta açılacak bin 500 yataklı ikinci bir hastane, yeni koronavirüsü salgınının başladığı yer olan Wuhan'da 24 saat çalışan inşaat ekipleri tarafından inşa edildi ve bugün kapılarını açıyor.
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Wuhan tedavi merkezleri, Çinli liderlerin bu yeni salgına hastane inşa ederek yanıt verdiklerini belirtiyor. İnşaatlar gece gündüz demeden devam ediyor. 2003 yılında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) yayıldığında, Pekin'de hastalar için bir hafta içinde bir tesis inşa edilmişti.
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Coronavirüsü için özel olarak sadece 10 günde sıfırdan inşa edilen Huoshenshan Hastanesi'ne sabah 10 sularında ilk hasta nakilleri yapılmaya başlandı. Hastaların kimlikleri ve durumları ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.
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SARS'TA DA GÖREV YAPAN ÖZEL EKİPLER GÖNDERİLDİ
Çin resmi haber ajansı Xinhua, iktidarda olan Komünist Parti askeri kanadının, hastaneye bin 400 doktor, hemşire ve tıbbi personel gönderdiğini duyurdu. Çin hükümeti gönderilen bu sağlık ekiplerinin çocuğunun SARS salgınında da görev yaptıklarını açıkladı.
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Çinli yetkililer, virüsü durdurabilmek için otoyolları, her türlü ulaşım aracını durdurdu. 50 milyon Çinli karantinada dünyadan izole olmuş durumda.
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7 BİN İŞÇİ ÇALIŞTI
Huoshenshan Hastanesi'nin inşasında 7 bin işçi çalıştı. Çin devlet televizyonu çalışan maskeli, kasklı ve özel kıyafetli işçilerin çalışırken görüntülerini yayınladı.
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İki katlı 600.000 metrekarelik hastanenin yarısı izolasyon koğuşu olarak belirlenmiş durumda. Binada 30 yoğun bakım ünitesi de var. Bina doktorların dışarıdaki uzmanlarla görüşmesi için özel bir sisteme sahip.
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ÖZEL KOMANDO TİMİ ENTEGRE ETTİ
Özel sistem Wuhan Telekomünikasyon şirketi tarafından sağlandı ve 20 kişilik özel komando timi bu özel iletişim sistemini 12 saatten az bir sürede binaya entegre etti.
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Binada özel havalandırma sistemleri ve hasta odalarını koridorlara bağlayan ve hastane personelinin odalara girmeden malzeme teslim etmesini sağlayan çift taraflı dolaplar bulunmakta.
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ÇİNLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDEN "TIBBİ ROBOT" BAĞIŞI
Şangay gazetesi The Paper'da yer verilen habere göre, Çinli bir şirketin hastaneye bağışladığı 'tıbbi robotlar' ilaç dağıtmak ve test örnekleri taşımak için kullanılacak.
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Pekin'de 2003 yılında SARS için inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi inşaat işçileri tarafından yenileniyor. Hükümet ise bu hastanenin yeni tip coronavirüsü vakalarında kullanılıp kullanılmayacağı bilgisini paylaşmadı.
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TIBBİ MALZEMELERDE KITLIK
Belediye başkanı, şehrin “hastaları tedavi etmede yetersiz kaldığını” ve koruyucu giysiler ve maskeler gibi tıbbi malzemelerde ciddi bir kıtlık olduğunu açıkladı.
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Hubei eyaletindeki Huanggang şehrinde altı yetkilinin salgının ele alınmasında "kötü performans" sergilemeleri nedeniyle kovulduğu biliniyor.
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SADECE 1 AİLE ÜYESİNE İZİN VAR
Kıyı Zhejiang eyaletinde yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan karantina altındaki ticaret ve üretim merkezi Wenzhou şehrinde de insanlar evlerinde karantina altında. Her gün sadece bir aile üyesinin gerekli malzemeleri satın almak için dışarı çıkmasına izin veriliyor.