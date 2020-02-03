Son dakika haberi: Çin virüsle bu binalarda savaşacak! İlk kez görüntülendi

SADECE 1 AİLE ÜYESİNE İZİN VAR Kıyı Zhejiang eyaletinde yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan karantina altındaki ticaret ve üretim merkezi Wenzhou şehrinde de insanlar evlerinde karantina altında. Her gün sadece bir aile üyesinin gerekli malzemeleri satın almak için dışarı çıkmasına izin veriliyor.