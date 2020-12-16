Son dakika haberi: Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili korkutan senaryo! Nisan ayına kadar 200 bin kişi daha ölebilir...

Gates, " IHME (Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz" açıklamasında bulundu.