BBC Türkçe
Son dakika haberi: Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili korkutan senaryo! Nisan ayına kadar 200 bin kişi daha ölebilir...
Son dakika haberi... Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD'nin koronavirüs salgınında çok zorlu bir aşamayla karşı karşıya olduğunu belirterek önümüzdeki dört-altı ayın en ölümcül dönem olabileceği uyarısında bulundu. Aşı geliştirme ve hastalıkla mücadele çalışmalarına şimdiye kadar 1,75 milyar dolar yardımda bulunan Gates, aşıyla ilgili de konuştu. CNN'e konuşan Gates, "Zamanı geldiğinde aşıyı görünür bir şekilde yaptıracağım. Çünkü hastalığı başkalarına geçirmemek herkesin yararına" açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... CNN'e konuşan Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir" dedi.
Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Ama salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı.
'Ben de aşı yaptıracağım'
ABD'nin eski başkanları Bill Clinton, George Bush ve Barack Obama gibi aşıyı gönüllü olarak halkın önünde yaptırabileceğini söyleyen Gates, bunun kamuoyunun aşıya güvenini artıracağını belirtti.
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