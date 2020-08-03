Son dakika haberi... Bilim Kurulu üyeleri o görüntülerle ilgili konuştu: Çok üzücü ve ürkütücü
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahillere akın etti. Gerek Ege ve Akdeniz kıyıları, gerekse İstanbul’un plajları doldu taştı. Hemen her gün tweet atarak uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahillerden gelen görüntülere de kayıtsız kalamadı. Bilim Kurulu üyeleri de o görüntüleri yorumladı...
Artan koronavirüs vaka sayıları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri uyarılarını sürdürüyor. Koca dün de Twitter’dan “Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım” dedi. Bilim Kurulu üyeleri ise yaz dönemi rehavetinin derhal bitmesi gerektiğini belirtirken, hiçbir salgının tek pikle bitmeyeceğine dikkat çekti. Kurul üyeleri şu uyarılarda bulundu:
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Prof. Dr. Tevfik Özlü:
Uyarıları sürekli yapıyoruz ancak halkta bir bıkkınlık oluştu. Sanki artık çok ciddiye alınmıyor. Özellikle tatil yerlerinden gelen görüntüler çok üzücü ve ürkütücü. Bayram nedeniyle de aileiçi, akrabalararası tedbirler bırakıldı, herkes elele, sarmaş dolaş.
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Prof. Dr. Tevfik Özlü:
Ama olan oldu, tatil dönemi yaşandı. Artık tedbirleri daha ciddiye almalıyız. Şu anda asemptomatik taşıyıcı sayısı 230 bin civarında. Bu taşıyıcılar normal zamanda üç kişiye hastalık bulaştırıyorsa, bayram döneminde 30 kişiye bulaştırmış olabilir.
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Doç. Dr. Sema Kultufan Turan:
Vaka sayıları tüm dünyada sıfırlanmadan tehlike geçmiş sayılmaz. Yaz döneminin getirdiği rehavetten bir an önce kurtulmalıyız. Duyarlılık yeniden artmalı. Maske, mesafe ve hijyenin hayat kurtardığı unutulmamalı.
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Doç. Dr. Sema Kultufan Turan:
Önümüzdeki aylar virüs tehlikesini artıracaktır. Okullar da açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile toplantıları yapıyoruz. Çocuklar için en iyi olan için ortak karar alınacak. Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez, ikinci dalga mutlaka gelecektir.
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Prof. Dr. Yeşim Taşova:
Sosyal mesafeye çok da önem veremiyoruz. Normalleşme ya da hafif gevşeme kısmı derken tam anlamıyla normalleştik. Dolayısıyla sosyal mesafenin birçok alanda ihmal edildiğini görüyoruz.
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Prof. Dr. Yeşim Taşova:
Bunun akabinde ister istemez rakamlarımızda artışlar görülüyor. Kurallara uyulmazsa, sonbaharda ikinci dalga gelebilir.”