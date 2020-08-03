Son dakika haberi... Bilim Kurulu üyeleri o görüntülerle ilgili konuştu: Çok üzücü ve ürkütücü

Doç. Dr. Sema Kultufan Turan: Önümüzdeki aylar virüs tehlikesini artıracaktır. Okullar da açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile toplantıları yapıyoruz. Çocuklar için en iyi olan için ortak karar alınacak. Hiçbir salgın tek bir pik ile bitmez, ikinci dalga mutlaka gelecektir.