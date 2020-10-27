Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'da koronavirüs önemleri açıklaması

Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.



Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.



Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.



Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.



Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.



Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.



