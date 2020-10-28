Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Koca bugün açıklama yapacak!
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Türkiye'nin koronavirüs önlemleri kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. İstanbul Valiliği'nde değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, korona virüs salgınına karşı İstanbul'da toplu taşımada yeni önlemlerin gündeme geldiğini belirtti. Bakan Koca, bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısının tarihini de duyurdu. Gözler şimdi Sağlık Bakanı Koca'nın yapacağı açıklamalarda. İşte, Bilim Kurulu toplantısının tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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Bilim Kurulu toplantının ne zaman yapılacağı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Koca'nın katılımı ile gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında vaka sayısının artış yaşandığı bölgelerde yeni tedbirler istişare edilecek. İstanbul Valiliği'nde açıklamalar yapan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantının bu hafta çarşamba günü yapılacağını ifade etti. İşte, ayrıntılar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bu hafta 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şunları söyledi;
Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.
Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul’da Çarşamba günü yapacağız.
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İSTANBUL'DA ALINACAK KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ NELER?
İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otobüs, metro ve metrobüs seferleriyle ilgili yeni tedbirlerin gündemde olduğunu belirterek, şunları duyurdu;
Toplu taşıma pazar yerleri, alışveriş ortamları müdahale bekleyen konulardır. Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık.
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Riski sabah akşam göğüsleyen, işçi memur çalışan kesimin işe aynı saatte gidip aynı saatte dönmesinin önlenmesini amaçlıyoruz.
Toplu taşımada risk devam ettikçe, istediğimiz düzeyde başarılı olamayız.
Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir.
İstanbul'un bir diğer zorluğu sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşıyor.
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Bu süre zarfında ise sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz.Gelinen noktada desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var.
Bu destek için sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik. Bu üç kuralın yanı sıra, hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor.
Kalabalık ortamlardan kaçınmamız gerekiyor. Dışarı çıkma mecburiyeti olmayanlar lütfen evde zaman geçirsin. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine eksiksiz bilgilendirsin.
Memleketten dönenler buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin.
Zorunlu olmayan kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.
Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.