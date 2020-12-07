Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında
Bilim Kurulu toplantısı yeni haftayla beraber gündeme geldi. Koronavirüs salgınında son durumun ve yeni tedbirlerin görüşüldüğü Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası aşı ile ilgili son dakika değerlendirmeler yapıldı. Kritik toplantıda alınan kararla koronavirüs aşısının ilk kimlere yapılacağı belirlenmişti. Gözler şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu haftaki açıklamalarında. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, toplantıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Bilim Kurulu toplantısı son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Mart ayından bu yana haftalık gerçekleşen koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında geçtiğimiz hafta aşıyla ilgili değerlendirmeler ele alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması, kafe, restoran AVM, sinema gibi yerlerde alınan önlemler kritik toplantıda istişare ediliyor. Bu haftaki kritik toplantının tarihi henüz belli olmadı. İşte, detaylar.
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BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi henüz belli değil. Toplantı genellikle çarşamba günleri düzenleniyor. Toplantının tarihiyle ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlığında gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta 2 Aralık Çarşamba günü toplanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı gündemiyle toplanan ve yaklaşık 4 saat süren Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
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Ülkemizin de içinde olduğu birçok ülke, aşı geliştirme çalışmaları için tüm bilimsel birikimlerini ve maddi kaynaklarını seferber etmiştir. Daha önce kamuoyu ile paylaşıldığı gibi farklı aşı çalışmalarını yakından takip ediyor ve olabilecek en erken dönemde, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanmış aşılara ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor.
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Aşılar konusunda bilimsel gerçeklikten uzak tartışmalar, kazanmayı umduğumuz mücadelede gücümüzün kırılmasından başka fayda sağlamamaktadır. Gerek bilim insanlarımız, gerek Bakanlığımız aşının menşei ile değil, güvenliliği ve etkililiği ile ilgilenmektedir.
Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı ‘inaktif’ diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve alt yapımız hazır durumdadır.
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AŞILAR ÖNCE İNCELENECEK
Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık’tan sonra gelmesi beklenmektedir.
Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Veriler, TİTCK tarafından ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşılamaya bu aşamadan sonra geçilecektir.