Son dakika haberi: DSÖ'den çok kritik maske uyarısı... Bu hatayı sakın yapmayın!
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bilim insanları bir yandan salgını sona erdirecek bir aşı ve ilaç bulmak için çalışmaya devam ederken bir yandan da virüsün yayılımını önlemek için uyarılar yapmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinden çok kritik bir maske kullanımı uyarısı geldi.
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Koronavirüs salgını adeta dünyaya diz çöktürmüş durumda. Vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 844 bini geçti.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 12 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.
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Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 844 bin 926'ya çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 149 bin 277 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 682 bin 972 vaka bulunuyor.
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MASKE EN BÜYÜK SİLAHLARIMIZDAN BİRİ
Koronavirüs salgınıyla savaşta en önemli silahlar sosyal mesafe kuralına uymak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve mutlaka maske takmak olarak kabul ediliyor.
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Dünyanın hemen tüm ülkelerinde ev dışındaki yerlerde maske takmak salgının yayılma hızını azaltmak için zorunlu hale getirildi. Birçok ülkede maske takmamaya para cezası uygulanıyor.
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Öte yandan bilim insanları, Covid-19'a karşı maske takarken burnun açıkta bırakılmasının, hiç maske takmamaya eş olduğu uyarısında bulundu.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri de maskenin ağız, burun ve çeneyi kapayacak şekilde takılması ve yanlarda boşluk olmaması gerektiğini söylüyor.
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DSÖ yetkilileri ayrıca takıldıktan sonra maskeye dokunulmamasını, çıkarılırken de ellerin yıkanmasını tavsiye ediyor.
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'HİÇBİR FAYDASI OLMAZ'
Kanada'da Toronto Ryerson Üniversitesi'nden epidemiyolojist Prof. Tim Sly, Covid-19 salgınıyla mücadelede maske takmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
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Prof. Tim Sly, "Ancak gerektiği gibi takılmalı. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Bir anlamda yasak savmak için takılmış olur" dedi.
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Toronto Üniversitesi'nden enfeksiyon kontrol uzmanı epidemiyolojist Colin Furness da burnun açıkta bırakılması eğiliminin yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Burnu açıkta bırakmakla maske takmamak arasında fark yok" diye konuştu.
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Uzmanlar, maskelerin konuşurken çıkarılmaması ve boyunda ya da kulağa asılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor.
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Virüs, ağız ve burundan çıkan çok küçük damlacıkların ağız ve burundan solunmasıyla bulaşıyor.
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'MASKE 2-3 KAT FAZLA KORUMA SAĞLIYOR'
Prof. Sly, "Araştırmalar, maske takmanın virüse karşı 2-3 kat daha fazla koruma sağladığına ve hastalık taşıyan kişinin virüsü yaymasının önlenmesinde çok daha etkili olduğuna işaret ediyor" dedi.
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Geçen hafta ABD'de California Üniversitesi'nin sonuçlarını yayımladığı bir araştırma, maske takmanın Covid-19 enfeksiyonun daha hafif geçirilmesini sağlayabileceğini ortaya koymuştu.
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NEW YORK'TA ÖNEMLİ MASKE KARARI
Öte yandan aylar sonra pozitif test oranı yüzde 3’e ulaşan New York’ta önemli bir karar alındı.
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Maske takmayanlara ceza uygulanacağını duyuran Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Önceliğimiz herkese ücretsiz maske vermek. İnsanlara ceza uygulamak istemiyoruz. Ancak yetkililerin uyarmasına rağmen maske takmayı reddeden kişilere ceza kesmemiz gerekirse bunu yapacağız” dedi.
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DSÖ'DEN YENİ AŞI AÇIKLAMASI GELDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Fadela Chaib, yeni tip koronavirüs (Covid-19) için 191 aşı adayının olduğunu ve bunların 10'unun Faz 3 klinik denemelerinin devam ettiğini belirterek, "Güvenli ve etkili bir aşıya hala aylarca uzaktayız. İlk dozlar, 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir." dedi.
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Chaib, 28 Eylül itibarıyla DSÖ'nün 191 aşı adayını listelediğini, bunların 151'inin klinik öncesi geliştirme aşamasında olduğunu, 10'u Faz 3 denemelerinde olmak üzere 40 aşı adayının da klinik denemelerinin devam ettiğini aktardı.
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Pek çok aşı adayının çeşitli platformlarda geleneksel ve yeni teknolojik yöntemler kullanılarak geliştirilmeye devam ettiğini belirten Chaib, bu durumun enfeksiyondan korunmada güvenli ve etkili bir aşı bulma şansını artırdığını söyledi.
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Chaib, "Ancak, adaylardan hangisinin gerçekten güvenli ve etkili olacağını henüz bilmiyoruz. Faz 3 sonuçlarından sonra bunun cevabını bulabileceğiz." diye konuştu.
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Bu yaz Faz 3 klinik denemeleri başlayan aşı adaylarının ilk sonuçlarını 2021 başında almayı beklediklerini anlatan Chaib, şunları kaydetti: "İlk dozlar, 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir. Başlangıçta sınırlı miktarda aşı tedariki olacak ve bu dozların tüm ülkelerde öncelikle en yüksek enfeksiyon riskine sahip gruplara verilmesi çok önemli olacak. Güvenli ve etkili bir aşıya hala aylarca uzaktayız ve aşı dozlarının üretilmesi ve dağıtılması zaman alacak. Bulaşma zincirlerini kırmak ve salgını kontrol etmek için şu anda mevcut halk sağlığı önlemlerine devam etmeliyiz ve elimizdeki araçları kullanmalıyız."
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'AŞI YAŞLILARDA DAHA İYİ ETKİ GÖSTERECEK'
Chaib, "Üretilecek Covid-19 aşılarının gençlere kıyasla yaşlılarda daha iyi performans göstermesini beklediklerinin" altını çizdi, hamile kadınlar ve çocuklar için de daha güvenli aşının üretilebileceğine işaret etti.
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'BU ÖLÜM SAYISI ÇOK YÜKSEK'
Dünyada Covid-19 vaka sayısının 33 milyonu, ölü sayısının da 1 milyonu aştığını belirten Chaib, "Doğrudan ve dolaylı da olsa herkes bu salgından etkilendi." diye konuştu.
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Son zamanlarda dünya genelinde DSÖ'ye bildirilen vaka ve ölüm sayılarının "umut verici" olmadığının altını çizen Chaib, "Haftada 2 milyon vaka sayısı ve 40 bin ölüm çok yüksek." uyarısında bulundu.
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'KİMSE GÜVENDE DEĞİL'
Chaib, dünyada hiçbir bölgenin güvende olmadığını vurgulayarak, bununla beraber temmuz başından bu yana vakaların düştüğü Amerika ve Afrika kıtasında bazı ülkelerde "umut verici eğilimler" gördüklerini belirtti.
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'AVRUPADA ÖLÜMLER ARTIYOR UYARISI'
Avrupa ülkelerinde ise son haftalarda vaka sayılarının rekor kırmasına rağmen "ölüm oranlarının mart-nisan zirvesinde görülen düzeyde" olmadığına işaret eden Chaib, "Buna rağmen, Avrupa bölgesinde son günlerde ne yazık ki ölümler artmaya başladı." dedi.