Son dakika haberi: DSÖ'den çok kritik maske uyarısı... Bu hatayı sakın yapmayın!

Bu yaz Faz 3 klinik denemeleri başlayan aşı adaylarının ilk sonuçlarını 2021 başında almayı beklediklerini anlatan Chaib, şunları kaydetti: "İlk dozlar, 2021'in ortalarında kullanıma hazır olabilir. Başlangıçta sınırlı miktarda aşı tedariki olacak ve bu dozların tüm ülkelerde öncelikle en yüksek enfeksiyon riskine sahip gruplara verilmesi çok önemli olacak. Güvenli ve etkili bir aşıya hala aylarca uzaktayız ve aşı dozlarının üretilmesi ve dağıtılması zaman alacak. Bulaşma zincirlerini kırmak ve salgını kontrol etmek için şu anda mevcut halk sağlığı önlemlerine devam etmeliyiz ve elimizdeki araçları kullanmalıyız."