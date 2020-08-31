Son dakika haberi: Bilim insanlarından korkutan uyarı: Yeni ve ölümcül salgınlar yolda!

Prof. Pimm de bu görüşte: "Ekvator'un ormanlarında bir yaban domuzunu katleden bir kişinin fotoğrafı var elimde. Yasa dışı ağaç kesimine katılmıştı ve o kişi ile diğer işçilerin gıdaya ihtiyaçları vardı, o yüzden bir yaban domuzunu öldürdüler. Öldürürken domuzun kanı her yerlerine bulaştı. Bu dehşet verici ve hijyenik değil. Hastalıklar işte böyle yayılıyor."