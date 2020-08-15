Son dakika haberi: Bilim insanlarından korkutan uyarı... Salgın sandığımızdan daha büyük olabilir!
Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Tüm dünya salgının yayılmasını önlemek için çok sayıda tedbir uygulamaya devam ediyor. Ancak bilim insanlarından gelen ciddi uyarı korku yarattı. Uzmanlara göre salgının boyutları düşündüğümüzden çok daha büyük olabilir.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Dünya genelinden gelen vaka ve ölüm sayıları salgının boyutlarını gözler önüne sermeye devam ediyor.
2
Abone Ol
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 21 milyon 357 bini aştı.
3
Abone Ol
Son verilere göre koronavirüs nedeniyle ölen kişi sayısı ise 763 bin 387 olarak açıklandı.
4
Abone Ol
ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Çin'de Aralık sonunda ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19'dan etkilenen kişi sayısı 20 milyonu aşarak, yeni bir dönüm noktasına ulaştı.
5
Abone Ol
Ancak kamu sağlığı uzmanları, bunun dünya genelinde tespit edilmiş vakalar olduğunu ve gerçek hasta sayısının bunun çok daha üzerinde olduğunu ifade ediyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), asemptomatik vakaların oranının yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını belirtiyor.
6
Abone Ol
Yapılan bazı başka araştırmalar da koronavirüs bulaşlarının yüzde 16'sının bulaştırıcı oldukları halde hastalığı taşıdığını fark etmeyen asemptomatik kişiler ya da hastalığı hafif atlatanlar tarafından yayıldığını gösteriyor.
7
Abone Ol
Kamu sağlığı uzmanlarına göre, virüsü kapmış bir kişinin hangi dönemlerde bunu bulaştırabileceğinin bilinmesi, virüsün ne kadar hızlı yayıldığının anlaşılmasında kritik önem taşıyor.
8
Abone Ol
Bilim insanlarının yaptığı bu önemli ve ürkütücü uyarı asemptomatik koronavirüs taşıyıcılarıyla ilgili.
9
Abone Ol
Bazı kişilerin Covid-19 kapmalarına rağmen hastalığın bilinen semptomlarını göstermedikleri biliniyor. Bu kişilere asemptomatik hastalar deniyor.
10
Abone Ol
Kişiler koronavirüs hastalığının belirtilerini gösterdiklerinde teste tabi tutulup tedavilerine başlanıyor ve vaka olarak kayıt altına giriyorlar.
11
Abone Ol
Ancak sepmtomları görülmeyen kişiler hastalığı taşımaya ve yaymaya devam etseler bile kayıt altına alınmamış oluyorlar. Bu kişiler virüsü yenseler bile başkalarına bulaştırabiliyorlar.
12
Abone Ol
Hakemli akademik dergi Nature'da Haziran ayında yayımlanan, İtalya'da karantina altında tutulan Vò kasabasıyla ilgili bir araştırma, Covid-19 vakalarının yüzde 40'tan fazlasının herhangi bir semptom göstermediğini ortaya koydu.
13
Abone Ol
Nüfusu yaklaşık 3 bin 200 olan Vò, ayrıca İtalya'da Covid-19 kaynaklı bilinen ilk can kaybının bildirildiği yer. 20 Şubat'ta bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından kasaba 14 gün karantinaya alındı.
14
Abone Ol
Karantinanın başlangıcında yapılan testlerde kasaba halkının yüzde 2,6'sında virüs tespit edildi. Karantinanın başlamasından birkaç hafta sonra ise bu oran yüzde 1,2'ye geriledi. Bu zaman dilimi içerisinde, virüsü kapanların yüzde 40'ı herhangi bir semptom göstermedi.
15
Abone Ol
Londra'daki Imperial College ve Padua Üniversitesi tarafından ortak yapılan araştırmada ayrıca, test sonucu pozitif çıkan kişilerde, virüsün ortalama 9,3 günde kaybolduğu görüldü.
16
Abone Ol
Araştırma sonuçlarına ilişkin raporda, "Asemptomatik kişiler, virüsü taşıdıklarının kesinlikle farkında değiller. Yaşam tarzları ve yaptıkları işe bağlı olarak, davranışlarını hiç değiştirmeden farklı kişilerle bir araya gelebiliyorlar" denildi.
17
Abone Ol
Padua Üniversitesi Moleküler Tıp Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enrico Lavezzo da, "Belli sayıda semptomatik kişinin testinin pozitif çıktığını görüyorsak, aynı sayıda tespit etmesi ve izolasyona alınması daha zor olan asemptomatik taşıyıcı olmasını da bekleyebiliriz" diye konuştu.
18
Abone Ol
Kamu sağlığı uzmanları, bu durumun semptom göstermeyen kişilerin virüsü kaptıktan sonra ne kadar süre bulaştırıcı olduklarına dair soruları gündeme getirdiğini belirtiyor.
19
Abone Ol
Uzmanlar, bir kişinin virüsü ne kadar süre yayabildiğinin anlaşılmasının, virüsün yayılma hızının tespit edilmesi kadar kritik bir konu olduğunu vurguluyor.
20
Abone Ol
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de kısa bir süre önce konuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Bu araştırmaya göre, virüs kapan bir kişide semptomların başlaması bir ile üç gün arasında zaman alıyor ve daha sonra virüs yükü düşüş eğilimine giriyor.
21
Abone Ol
Asemptomatik kişilerde bulaşıcılık düzeyi bir ile iki hafta arasında görünüyor. Hafif semptom gösteren hastalarda ise bu süre üç haftanın da üzerine çıkabiliyor.
22
Abone Ol
WHO, "SARS-CoV2 virüsünün bulaşması, doğrudan, dolaylı ya da enfekte olmuş kişiyle yakın temas halinde, tükürük ya da kişinin öksürmesi, hapşırması, konuşması ya da şarkı söylemesiyle solunum yolundan çıkan parçacıklarla gerçekleşiyor" diyor.
23
Abone Ol
Bilim insanları, bu durumun asemptomatik bulaş konusunu çok daha önemli hale getirdiği uyarısı yapıyor.