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Hürriyet
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Dünya
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 20:52 | 

Son dakika haberi: Bilim insanlarından çarpıcı koronavirüs araştırması

ABD'nin saygın eğitim kuruluşlarında Yale University'de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsle enfekte olan bazı insanların Covid-19 hastalığını daha ağır ve uzun süre geçirmelerinin nedeni bağışıklık sistemlerinin ürettiği oto-antikorlarla ilgili olabilir.

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Bilim insanları, bağışıklık sisteminden gelen dramatik seviyelerdeki "dost ateşeşi"nin, Covid-19'un daha şiddetli geçmesine ve virüs yenilgiye uğratıldıktan uzun süre sonra bile sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.

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Yale University'den araştırmacılar, Covid-19 hastalarının kanlarında, akın eden virüsle savaşmaktan ziyade organları, dokuları ve bağışıklık sisteminin kendisini hedef alan yanlış yönlenmiş çok fazla antikor bulunduğunu ortaya koydu.

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Bilim insanları, hastaların ve enfekte olmamış insanların bağışıklık yanıtlarını kıyasladı ve Covid-19 hastalarında çok fazla atipik antikor keşfetti.

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İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; bu antikorlar antiviral savunmaları bloke etti, faydalı bağışıklık hücrelerini yok etti ve beyin, damarlar ve karaciğerden bağlantı dokularına ve sindirim sistemine kadar birçok cephede vücuda saldırdı.

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İleri testler, kanında daha çok oto-antikor bulunan hastaların hastalıklarının daha kötü geçtiğini ortaya çıkardı.

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Covid-19 hastalarında bir başka oto-immün hastalığı olan ve benzer düzensiz antikorlardan kaynaklanan lupusa yakalananlara göre daha çok antikör bulundu.

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Araştırmanın kıdemli yazarlarından Aaron Ring, "Covid-19 hastaları, virüse karşı bağışıklık sisteminin tepkileriyle çatışan antikorlar üretiyor" dedi.

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Çok sayıda başkaca oto-antikorlar da hastalığı olanlarda zarar gördüğü bilinen vücudun bölümlerine saldırdı.

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Araştırmacı Ring, "Bu antikorların Covid-19 hastalarına zararlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz" dedi.

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Ring, bu zararlı etkilerin enfeksiyon geçtikten sonra bile pekala devam edebileceğini de sözlerine ekledi.

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Nedenini ise şöyle açıkladı: "Çünkü antikorlar uzun süre boyunca devamlılık gösterebilir. Onların uzun Covid hastalığının gelişimine katkı sağladığı düşünülebilir."

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Henüz hakem kurulundan geçmeyen ve bir dergide yayınlanmayan çalışmada bilim insanları, virüs bulunmayan 30 sağlıklı hastane çalışanıyla kıyaslandığında, Covid-19 hastalarının oto-antikor tepkisellikerinde nasıl dramatik artışlar yaşandığını tanımlıyor.

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Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 5'inden fazlasında "interferon" adı verilen proteinlerce düzenlenen immün savunmanın kilit silahını zayıflatan oto-antikorlar bulunuyordu.

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Bu hastalar, vücutlarındaki virüs miktarını kontrol edemiyordu ve bu nedenle hastalığı daha ciddi geçirdiler.

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