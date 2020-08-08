Son dakika haberi: İşte Beyrut'ta faciaya yol açan büyük ihmal... Ölüm paketlerini paylaştılar
Dünya, 4 ağustos'ta Lübnan'nın başkenti Beyrut'ta yaşanan büyük patlamanın şokunu yaşamaya devam ediyor. Beyrut limanında bekletilen 2750 ton amonyum nitratın patlamasıyla gerçekleşen büyük felaket şehri adeta yok olmanın eşiğine getirirken olayın meydana gelişiyle ilgili gerçekler de bir bir ortaya dökülüyor. İşte büyük faciaya sebep olan ihmaller zincirini detayları...
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Lübnan'ın başkenti Beyrut limanında 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama 154 insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken geride 6 bin de yaralı bıraktı.
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Patlamadan sonra adeta savaş alanına dönen başkent Beyrut bir yandan korkunç patlamanın enkazını kaldırmaya çabalarken bir yandan da kayıplarına ağlamaya devam ediyor.
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Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.
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Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı zararın 10 ila 15 milyar doları aşabileceğini belirtmişti.
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Patlamanın olduğu noktada açılan krater, yerle bir olan binalardan geriye kalan molozlar, demir yığınları, kullanılamaz hale gelen yüzlerce araç ile iş makineleri yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne seriyor.
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Lübnan Devlet Başkanı Mişel Avn, Beyrut’taki limanda meydana gelen patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında dün çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
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Mişel Avn, yürütülen soruşturmaya ilişkin, “Patlamanın nedeni henüz belirlenmedi. Bir roket, bomba veya başka bir eylem yoluyla harici müdahale olasılığı da var” ifadesini kullanmıştı.
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Faciayı yaşayan Beyrut’ta ihmaller zinciri ise mercek altına alındı. Patlamanın ilk gününden beri Beyrut Limanı’nda korumasız bir şekilde bekleyen patlayıcı madde hakkında bilgi sahibi olduğunu reddeden Lübnan hükümeti bu konuda defalarca uyarılmış.
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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 154 kişinin hayatını kaybetmesi, 6 bin kişinin yaralanmasına neden olan patlamadaki ihmaller zinciri gün geçtikçe daha belirgin hale geliyor. Ortaya çıkan son görüntüler, 2750 tonluk amonyum nitratın Beyrut Limanı’nda korunmasız ve dikkatsiz bir şekilde muhafaza edildiğini ortaya koydu.
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CNN International’ın edindiği belgelere göre ise limandaki patlayıcı maddenin varlığından habersiz olduğunu iddia eden Lübnan hükümeti, patlayıcı maddenin varlığı konusunda defalarca uyarılmış.
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MAHKEME İLGİLENMEMİŞ
Patlamanın ardından Başbakan Hassan Diab ve İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, patlayıcı madde hakkında bilgi sahibi olunmadığını iddia etmişti.
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Habere göre, gümrük yetkilileri Lübnan yargı makamlarına patlayıcı kargonun oldukça tehlikeli olduğu konusunda uyarılar gönderse de mahkeme bunun kendi yetki alanında olmadığını öne sürerek durum ile ilgilenmedi.
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Bu sürecin sonunda Lübnan Adalet ve Ulaştırma Bakanlıkları konuyla ilgili uyarılsa da Lübnan hükümeti harekete geçmemeyi tercih etti.
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Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, dün ölü sayısının 154’e yükseldiğini açıkladı. Bakan, “Özellikle cam parçalarının neden olduğu ciddi yaraları bulunan ve ameliyat edilmesi gereken durumu ağır 120 yaralımız var” dedi.
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PROTESTOLAR BAŞLADI
Beyrut’ta büyük can kaybı ve hasara yol açan patlamadan sorumlu tutulan yetkililer protesto ediliyor.
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Protestocular, önceki gece ülkedeki mevcut ekonomik krize karşı eylemler nedeniyle aylardan beri beton ve demir bariyerlerle giriş çıkışlara kapatılan şehir merkezindeki meclis binasına yürümek istedi.
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Göstericilerin söz konusu bariyerleri aşmaya çalışması üzerine güvenlik güçleri biber gazı kullanarak müdahale etti. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle eylemciler kısa sürede dağılmak zorunda kaldı.
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Öte yandan dün öfkeli bir grup patlama bölgesini ziyaret eden Lübnan Adalet Bakanı Marie Claude Negm’i suyla protesto ederek istifasını istedi. Protestocular, “Vatan haini” olarak suçladığı bakanın konuşmasına dahi müsaade etmedi ve bakana su attı.
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ÖLÜM PAKETLERİNİ PAYLAŞTILAR
Felaketten önce Beyrut Limanı’nda yer alan 12 No’lu depoda, hemen hiçbir önlem alınmadan tutulan içi amonyum nitrat dolu paketlerin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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PATLAMA BÖLGESİNDE HIRSIZLIK BAŞLADI
Lübnan Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beyrut Limanı’nda yaşanan şiddetli patlamanın ardından en çok hasar gören bölgelere 500’den fazla güvenlik unsuru konuşlandırıldığını duyurdu.
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Görevlendirilen emniyet unsurlarının güvenliği sağlama ve özel mülkleri korumakla görevlendirildiği belirtilirken, güvenlik görevlilerinin gerçekleştirdiği devriyelerde şu ana kadar hırsızlık şüphesiyle 12 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
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Öte yandan, Beyrut Limanı’nda görevli 16 kişinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca 12 No’lu ambar çalışanlarından 18 kişinin de ifadesi alındı.
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‘YÜZEN BOMBAYI’ BİLMEYEN YOKMUŞ
Lübnan’ın başkenti Beyrut’u sarsan 2750 ton amonyum nitratı şehrin limanına getiren “Rhosus” adlı gemiden Lübnan’da herkesin haberdar olduğu ortaya çıktı.
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Tehlikeli yükün saatli bomba olduğunu daha 6 yıl önce dile getiren Rus gemi uzmanı Mikhail Voytenko, yazılarında bu hususu defalarca vurguladığını açıkladı. Şimdi cevabı arayan en önemli soru şu: “Yüzen bomba” Beyrut Limanı’nda neden ve kimin için orada tutuldu?
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‘HÜKÜMET SORUMLU’
“Rhosus” adlı geminin riskli yükü limana getirmesinden iki ay sonra Lübnan ve tüm dünyayı uyardığını Rusya’daki “Zvezda” televizyonunda dün açıklayan “Maritime Bulletin” denizcilik sitesi editörü Voytenko, “Küçük bir taşımacı, üzerine büyük risk alarak Afrika’ya tehlikeli yük götürmek istedi. Gemi bozuldu ve soluğu Beyrut limanında aldı. Buraya kadar gelişmeler normal."
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"Ancak geminin ne taşıdığı ortaya çıktıktan sonra meydana gelenler normal değil. Ben, gemi limana bağlandıktan iki ay sonra bunun Lübnan için ‘yüzen bomba’ olduğunu duyurdum” dedi.
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'6 YIL ÖNCE UYARDIK'
Rhosus kuru yük gemisi mürettebatının davalarını takip eden “Baroudi & Associates” hukuk bürosu, 6 yıl önce uyarıda bulunduğunu şöyle açıkladı: “6 yıl önce 2014 Temmuz ayında Lübnan Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’na yazdığımız yazılarla, alıkonan gemideki yükün ne denli tehlikeli olduğunu izah ettik. "
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"Önlem alınacağı cevabı geldi. Ancak sonuç ortada.”
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Bu arada 6 yıl önce geminin sahibi görünen Rus işadamı İgor Greçuşkin de ortaya çıktı. Rusya’nın resmi RİA haber ajansı Greçuşkin’in Kıbrıs Rum kesimindeki Rus konsolosluğu ile temasa geçtiğini duyurdu. Temasın hangi amaçla yapıldığı belirtilmedi.