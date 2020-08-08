Son dakika haberi: İşte Beyrut'ta faciaya yol açan büyük ihmal... Ölüm paketlerini paylaştılar

Tehlikeli yükün saatli bomba olduğunu daha 6 yıl önce dile getiren Rus gemi uzmanı Mikhail Voytenko, yazılarında bu hususu defalarca vurguladığını açıkladı. Şimdi cevabı arayan en önemli soru şu: “Yüzen bomba” Beyrut Limanı’nda neden ve kimin için orada tutuldu?