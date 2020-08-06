Son dakika haberi: Beyrut'ta facia nasıl geldi? Komplo teorileri havada uçuşuyor...

Rus işadamı İgor Greçuşkin tarafından 7 yıl önce Beyrut’a getirilen, ancak Greçuşkin’in iflas etmesinin ardından içindeki 2750 ton amonyum nitrat ile limanda sahipsiz bırakılan geminin ‘bilerek’ burada bırakıldığı öne sürülüyor. Bu teoriye göre, patlayıcı madde yüklü bu gemi, düzmece bürokratik gerekçelerle burada Hizbullah tarafından kullanılması için burada bırakıldı. Rus Rosbalt haber ajansı, feci infilakın, İsrail’in Beyrut Limanı depolarda bulunan Hizbullah silahlarını yok etme operasyonu olabileceğini yazdı.
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Rusya’da muhalif çizgideki ‘Novaya gazeta’ gazetesi, “Hizbullah’a bağlı adı açıklanmayan bir kaynağa göre, Beyrut Limanı’ndaki 12. deponun içinde, Hizbullah’ın İsrail’e karşı kullandığı çok sayıda uzun menzilli füze vardı. Bunlar İran’dan, gizlice buraya nakledilmişti. Ancak insan hatası yüzünden çıkan yangın neticesinde, yakınında bulunan tüm patlayıcı maddeler infilak etti” iddiasını ortaya attı.
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Lübnan Güvenlik Servisi Başkanı Abbas İbrahim’in açıklaması da oldukça dikkat çekici. Patlamanın ardından gündeme gelen “İlk önce depodaki havai fişekler ateş aldı” iddiasını reddeden İbrahim, “Patlamayı tetikleyen havai fişek değil, oradaki başka bir madde alev aldı” diye konuştu.
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Rus Novaya Gazeta gazetesi ise, patlamanın şimdi meydana gelmesini ‘manidar’ buldu. Hizbullah’ın Lübnan’da işlediği suçları araştıran Birleşmiş Milletler Komisyonu’na işaret eden gazete, 7 Ağustos’ta eski Lübnan Başbakanı Refik el Hariri’nin, 2005 yılında suikast sonucu öldürülmesi araştırmasının sonuçlarının yayınlanacağını yazdı. Suikasttan Hizbullah ile Suriye’nin sorumlu tutulduğu hatırlatıldı.
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FACİA NASIL GELDİ?
Atom bombası gibi patlayan tonlarca amonyum nitrat maddesi 7 yıl önce Boğazlar’dan geçerek Lübnan’a ulaşmış. Rus işadamı İgor Greçuşkin’e ait gemi, taşıdığı amonyum nitrat yükünü Mozambik’e götürecekti. Ancak Rhosus adlı gemi yolda arızalanınca Beyrut limanına demirledi. Bir daha da oradan ayrılamadı.
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KORONAVİRÜS salgını ve ekonomik krizle mücadele eden Lübnan, Beyrut Limanı’nda önceki gün meydana gelen muazzam patlamanın şokunu atlatmaya çalışıyor. Can kaybı 100’ü, yaralı sayısı 4 bini geçti. Limanda başta 2750 ton amonyum nitrat olmak üzere diğer kimyasal maddelerin tutulduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, bir patlama olmuştu.
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Daha sonra ikinci bir patlama başkenti sarsmıştı. Bu ikinci dev patlamada gökyüzüne muazzam portakal renkli alev topu yükselmişti. Şok dalgaları yüzünden kilometrelerce ötedeki binaların camları kırılmıştı. Dev patlama 240 kilometre ötedeki Kıbrıs’tan dahi duyulmuştu. Görgü tanıklarından 70’li yaşlardaki emekli öğretmen Makrouhie Yerganian, “Sanki bir atom bombası gibiydi” ifadelerini kullandı.
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BOĞAZLAR’DAN GEÇTİ
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un bir bölümünü harabeye çeviren önceki günkü patlamanın ardından 2750 ton amonyum nitratın buraya nasıl geldiği merak konusu oldu. İnfilak eden tonlarca amonyum nitrat 2013 yılı Eylül ayında İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçerek Beyrut’a ulaşmış. Beyrut faciasının ardındaki esrarengiz olaylar zincirini ticari gemilerin durumunu takip eden “Maritime Bulletin” sitesinin operatörü Rus asıllı Mihail Voytenko ortaya çıkardı.
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MOZAMBİK’E GİDECEKTİ
Dün sabah olay hakkında detaylı araştırmasının sonucunu yayınlayan Voytenko, “3 bin tona yakın amonyum nitrat 2013 yılında Gürcistan’ın Batum limanında “Rhosus” adlı kuru yük gemisine yüklenerek Afrika ülkesi Mozambik’in yolunu tutmuş. O tarihte Moldova’ya ait gemi Rus işadamı İgor Greçuşkin tarafından işletiliyordu. Gemi Eylül 2013’te Boğazlar’dan geçerek Akdeniz’e açıldı. Ancak doğrudan Mozambik yerine teknik arıza gerekçesiyle Beyrut Limanı’na girdi. Bir daha da buradan çıkış yapamadı.
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Beyrut limanı gümrük yetkililerinin gemi konşimentosunun sahte olduğunu iddia edince gemi günümüze dek limana bağlandı. Geminin operatörü Rus işadamı İgor Greçuşkin bu arada iflas ettiğini açıkladı. Günümüzde Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden Greçuşkin gemide rehin kalan 4 kişilik personel için de bir şey yapmadı. Binlerce ton amonyun nitrat yükünün alıcı tarafı Mozambik de olayla ilgilenmedi. Gemide rehin kalan Rus vatandaşlarıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı da, hiçbir girişimde bulunmadı.
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Rhosus Moldova’da üretilmiş
“RHOSUS” gemisinin 1986 yılında Moldova’da üretilerek Rus işadamı İgor Greçuşkin’e kiralandığının ortaya çıkması üzerine olayın adı karışan Moldova yetkililerinden de açıklama geldi. Moldova Askeri Deniz Ajansı Müdür Yardımcısı Vadim Povolaki, Moldova medyasına konuşarak, “Rhosus” kuru yük gemisi Moldova tarafından Rus işadamına verilmişti. Ancak Moldova bandıralı geminin kullanım sözleşmesi Eylül 2014 tarihinde geçerliliğini yitirdi. Beyrut’taki hadise meydana geldiği sırada gemi sahipsizdi” açıklamasını yaptı.
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YOLCU GEMİSİ BATTI
PATLAMADA hasar gören Orient Queen adlı yolcu gemisi battı. Geminin sahibi iş adamı Meri Ebu Meri, yaptığı yazılı açıklamada, “Beyrut Limanı’nda demirli Orient Queen gemisi maalesef dün (önceki gün) Beyrut’taki patlamada büyük hasar görmüş ve kurtarma çabalarının sonuçsuz kalması sonucu batmıştır.” ifadelerini kullandı. Meri, patlama nedeniyle gemi mürettebatından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı. Ayrıca Lübnan Elektrik Kurumu’nun merkez binası da tamamen yıkılarak kontrol merkezi devre dışı kaldı.