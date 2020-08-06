Son dakika haberi: Beyrut'ta facia nasıl geldi? Komplo teorileri havada uçuşuyor...

Beyrut limanı gümrük yetkililerinin gemi konşimentosunun sahte olduğunu iddia edince gemi günümüze dek limana bağlandı. Geminin operatörü Rus işadamı İgor Greçuşkin bu arada iflas ettiğini açıkladı. Günümüzde Kıbrıs Rum kesiminde ikamet eden Greçuşkin gemide rehin kalan 4 kişilik personel için de bir şey yapmadı. Binlerce ton amonyun nitrat yükünün alıcı tarafı Mozambik de olayla ilgilenmedi. Gemide rehin kalan Rus vatandaşlarıyla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanlığı da, hiçbir girişimde bulunmadı.