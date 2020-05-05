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Erdinç ÇELİKKAN
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 07:00,

Son dakika haberi: Berberlerin, AVM'lerin açılış tarihi belli oldu! İşte YKS ve LGS tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası normalleşme planını açıkladı. 7 büyükşehir için yasak bitti, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma izni geldi. Berber ve kuaförlerin de açılış tarihi belli oldu...

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

Ramazan-ı şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen salgında önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye salgınla mücadelesini 4 ana hedef etrafında yürütmüştür.Türkiye, hamdolsun milleti ve devletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Hastalığın tedavisi konusunda kendi uygulamalarımızı geliştirdik. Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. Hasta sayımız düşüyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyorÖnemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz. Türkiye devleti ve milletiyle örnek bir mücadele ortaya koymuştur. Hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk hem de hastalığın yayılma hızının önünü geçtik. Yeni hasta sayımız artık binli hastalarla ifade edilir hale geldi. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktoruyla, hemşiresiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın gayretleri neticesinde hastanemizde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.Tüm adımları bilinçli, kararlı ve zamanlı bir şekilde attık. Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz bilim kurulunun tavsiyeleri ışığında her türlü tedbiri aldık.Alınan tedbirlerden etkilenenler için destek programları hazırladık. Tutarı 200 milyar lirayı aştı. Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave nakdi yardımlar yaptık. Başlattığımız Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir.Kurduğumuz hava yolu köprüleriyle 65 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu. Bu vatandaşlarımızı karantinada tuttuktan sonra evlerine göndererek hastalık taşınması riskinin önüne geçtik.

265 YAŞ KISITLAMASI ESNEYECEK 4 SAAT SÜREYLE SOKAĞA ÇIKABİLECEKLER
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65 YAŞ KISITLAMASI ESNEYECEK! 4 SAAT SÜREYLE SOKAĞA ÇIKABİLECEKLER

İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme measfesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11,00 - 15,00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

3BERBER VE KUAFÖRLER 11 MAYISTA FAALİYE GEÇECEK
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BERBER VE KUAFÖRLER 11 MAYIS'TA FAALİYE GEÇECEK

Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

4YSK VE LGS TARİHLERİ BELLİ OLDU
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YSK VE LGS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, ASkeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

5AVMLER 11 MAYISTA AÇILACAK
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AVM'LER 11 MAYIS'TA AÇILACAK

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.

6ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA 7 İL İÇİN BİTİYOR
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ŞEHİRLER ARASI KISITLAMA 7 İL İÇİN BİTİYOR

0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. halen 31 ilde uygulanan şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz.Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz.

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84.5 MİLYON ÖĞRENCİ
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4.5 MİLYON ÖĞRENCİ

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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