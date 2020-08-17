Son dakika haberi: Belarus'ta sular durulmuyor... Yüz binler sokaklara döküldü, devlet başkanı 'sıçanlar' diye hakaret etti!

Lukaşenko, "Buraya, son 25 yıldır ilk defa ülkenizi, bağımsızlığınızı, karılarınızı, kız kardeşlerinizi ve çocuklarınızı savunmak için buraya geldiniz" dedi ve muhalefete "Bu sizin sonunuzun başlangıcı olacak, Ukrayna gibi dizlerinizin üstüne çökeceksiniz ve diğer ülkeler gibi Allah bilir kim için dua edeceksiniz" diye seslendi.