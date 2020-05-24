MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı
GeriGündem Son dakika haberi: Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 08:09,

Son dakika haberi: Bayram sabahında tarihi görüntüler! İlklerin bayramı

Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nda ilkler yaşanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan Bayramı namazını kıldırarak, bayram hutbesini okudu.

2
Abone Olgoogle-news

Ramazan Bayramı namazı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kısıtlı sayıda cemaatin katılımıyla kılındı.

3
Abone Olgoogle-news

Bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

4
Abone Olgoogle-news

Ankara Valisi Vasip Şahin de cemaat arasında yer aldı.

5
Abone Olgoogle-news

Namaz öncesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, vaaz verdi.

6
Abone Olgoogle-news

Namaz, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı cami ve mescitlerde ibadet genelgesindeki esaslar uygulanarak kılındı.

7
Abone Olgoogle-news

Namazın arından minbere çıkan Erbaş, bayram hutbesini okudu. Erbaş hutbesinde, 29 Mayıs'ta camilerin tekrar ibadete açılacağını belirterek, toplu ibadet için belirlenen kurallara dikkat çekti.

8İstanbulda Bayram Sabahı camiiler boş kaldı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da Bayram Sabahı camiiler boş kaldı

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete kapatılan camiler, bayram sabahı boş kaldı. Minarelerden tekbirler okundu.

9
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süre ibadete kapatılan camilerde, bu sene Ramazan Bayramı'nda bayram namazı kılınamadı.

10
Abone Olgoogle-news

Boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler okundu.

11
Abone Olgoogle-news

Genelde avlusundaki kalabalıkla görüntülenen Eyüpsultan Camii'nde, caminin avlusu güvercinlere ve polis ekiplerine kaldı.

12İstanbulda meydanlar ve yollar boş kaldı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da meydanlar ve yollar boş kaldı

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

13
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da her bayram yoğunluğun yaşandığı Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.

14
Abone Olgoogle-news

Buruk ve sessiz bir bayram havasının yaşandığı bugünde İstanbul sessizliğe büründü.

15
Abone Olgoogle-news

Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldı

16
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. İstanbul’un önemli meydanlarından olan Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.

17Selimiye Camisindeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Abone Olgoogle-news

Selimiye Camisi'ndeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların camilerde ibadete ara vermesi nedeniyle Selimiye Camisi'ndeki Ramazan Bayramı programı sosyal medyadan canlı yayınlandı.

18
Abone Olgoogle-news

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dua edildi ve tekbir getirildi.

19
Abone Olgoogle-news

Program, Edirne Müftülüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

20
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi