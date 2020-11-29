Son dakika haberi: Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı!
Son dakika haberi.. Survivor'da birlikte yarışan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın sevgili olduğu konuşuluyordu. Ancak iki isim de bu iddiaları her fırsatta reddetti.
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Son dakika haberi.. Barış Murat Yağcı, her fırsatta "Nisa benim kardeşim" açıklamaları yapıyordu. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’nın öpüşme görüntüleri ortaya çıktı.
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Murat Yağcı, geçen ay verdiği röportajda aşk iddialarına şu yanıtı vermişti: “Nisa'nın yaşı daha çok ufak ve ailesi de yıpranıyor.”
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ORTAK AÇIKLAMA
Çift bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak, " Dost kazığı yedik" dedi. Bizler bir TV programı ile hayatlarınıza girmiş 2 genç bireyiz. Programın bitmesinin ardından hem kariyerimiz adına hem de sevginize layık olmak için sadece yaptığımız işlerle anılmayı ve sizlere daha faydalı dokunuşlar yapmayı amaçladık ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Bu sebeple yaklaşık 4 aydır hakkımızda yapılan tüm yorumlara, eleştirilere cevapsız kalmayı tercih ettik. İlişki ile gündeme gelmenin, bunu PR çalışması olarak kullanmanın ikimizin de hayata bakışına çok aykırı olduğunu bilmenizi isteriz. Güzel işlerimizi hayata geçirip, daha ileri zamanlarda bir açıklama yapmayı isterken bugün yaşanan durum karşısında bir açıklama yapma gereği duyduk. Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. İlişkimizi tüm yakın çevremiz, ailemiz bilmekte ve desteklemektedir. Bundan sonrası için de bu konularda konuşulmak yerine sadece işlerimiz ile anılmak istiyoruz.
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ARKADAŞ KAZIĞI
İnsanların özelini kayda alıp paylaşmak suçtur. Şu an yayılan videoyu çeken ve paylaşan kişi çok yakın zamanda yargı önünde bunun cezasını ödeyecektir. Dileriz arkadaş bildiğiniz kimse sizin özel anlarınızı çekip paylaşmaz ve arkadaş kazığı yemezsiniz. İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır. Bizimle birlikte olan tüm güzel insanlara teşekkürler