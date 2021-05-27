Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! 50 yaş üzeri aşılama detayı ve il il vaka sayıları..
Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra bugün de Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Bakan Koca yaptığı açıklamada 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirdi. Gözler şimdi normalleşme takviminde. İşte, Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Vatandaşlara, vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür eden Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." bilgisini paylaştı.
Salgının en can yakıcı olduğu günlerde tüm aşı adaylarını titizlikle inceleyerek Faz-3 çalışmalarının Türkiye'de de yürütülmesi için gayret gösterdiklerini hatırlatan Koca, "Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük." diye konuştu.
Koca, aşı tedarikinde son iki ayda yavaşlama olsa da bunun haziranla hızlanacağını belirttiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı en kısa sürede temin eden bir program yürüttüğünün altını çizdi.
Çok yakında önemli bir miktar daha aşının ülkeye ulaşacağını bildiren Koca, "Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerin devamı için karşılıklı büyük gayretler gösterdik." dedi.
Bakan Koca, aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça yeni teknolojilerle üretilen aşıları da Türkiye'de kullanıma almaya devam ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:
"İlk geliştirilen Kovid-19 aşısı olan BioNTech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı, geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziranda 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum."
Etkinliği ve başarısı ispat edilen Sputnik V aşısının da temini için geliştirildiği günden beri çalıştıklarını dile getiren Koca, "50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." dedi.
Koca, yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini belirterek, "Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası Faz-3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz-3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.
Tüm dünyada aşı tedarikiyle ilgili büyük zorluklar yaşanırken Türkiye'nin menfaatlerini ve vatandaşların sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:
"Aşı tedariki yavaşladığında sizi ne kadar açık bilgilendirmişsek bugün de bu güzel haberleri aynı açıklıkta takdirlerinize sunuyorum. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler elbette olacaktır ve bu saygı çerçevesinde kaldıkça haklarıdır da. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."
HAFTALIK VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca paylaşımında, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Buna göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İLLERDE SON DURUM
Adana 18,90, Adıyaman 40,32, Afyon 82,64, Ağrı 122,52, Aksaray 58,86, Amasya 79,29, Ankara 123,02, Antalya 47,01, Ardahan 110,23, Artvin 74,93, Aydın 31,10, Balıkesir 86,35, Bartın 83,43, Batman 64,16, Bayburt 65,93, Bilecik 123,45, Bingöl 65,66, Bitlis 96,58, Bolu 139,14, Burdur 96,97, Bursa 80,28, Çanakkale 72,75, Çankırı 97,18, Çorum 99,03, Denizli 73,20, Diyarbakır 62,74, Düzce 118,02, Edirne 62,54, Elazığ 61,91, Erzincan 92,56, Erzurum 151,40, Eskişehir 120,72, Gaziantep 67,06, Giresun 84,69, Gümüşhane 163,72, Hakkari 56,68 Hatay 16,69, Iğdır 50,67, Isparta 105,38, İstanbul 123,88, İzmir 72,75, Kahramanmaraş 35,95, Karabük 73,48, Karaman 72,57, Kars 134,77, Kastamonu 99,10, Kayseri 118,82, Kırıkkale 94,37, Kırklareli 108,64, Kırşehir 84,76, Kilis 50,42, Kocaeli 130,73, Konya 94,31, Kütahya 134,91, Malatya 90,06, Manisa 60,59, Mardin 49,84, Mersin 33,55, Muğla 56,26, Muş 41,84, Nevşehir 74,76, Niğde 106,61, Ordu 117,28, Osmaniye 15,68, Rize 119,64, Sakarya 94,28, Samsun 97,19, Siirt 34,13, Sinop 51,28, Sivas 102,38, Şanlıurfa 50,68, Şırnak 35,15, Tekirdağ 90,84, Tokat 112,90, Trabzon 93,73, Tunceli 80,29, Uşak 64,69, Van 50,72, Yalova 48,54, Yozgat 88,29, Zonguldak 129,90
15-21 Mayıs tablosunu paylaşan Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." notunu düştü.
1 HAZİRAN'DAN SONRA KADEMELİ NORMALLEŞME NASIL DEVAM EDECEK?
17 Mayıs’ta tam kapanma sona ermiş ve kademeli normalleşmeye geçilmişti. Kademeli normalleşme artık sona ermek üzere.
Kademeli normalleşmenin son verileri bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alınıyor. Bundan sonra kademeli normalleşmede nasıl bir adım atılacak? Normalleşme dönemine ilişkin yeni yol haritası bugünkü Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek, tavsiye kararları alınacak.
ESNAFIN DURUMU NE OLACAK?
Merak edilenlerden birisi de kafe ve restoranların durumu… Esnaf kapılarını açabilecek mi? Bu konuyla ilgili bazı senaryolar vardı. Kafe ve restoranların yaz aylarında sadece açık alanlarda hizmet vermesi iddiaları gündeme gelmişti.
Yine kapasite sınırlaması ve kapalı alanların kullanım durumu da senaryolar arasındaydı. Bu esnetilebilir mi, kapalı alanlara kapasite sınırlaması getirilip, açık alanların tamamının açılmasına izin verilebilir mi gibi konular da merak konusuydu.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Esnafın merak ettiği bu maddeler de bugün Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak. Esnafın gündeminde bu madde varken, vatandaşın gündeminde ise sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi de bulunuyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının saati biraz daha geriye çekilebilir mi ya da hafta sonu olan sokağa çıkma kısıtlaması tek güne düşürülebilir mi… Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00 yerine 24.00'te başlaması da ele alınacak. Tüm bu senaryoları Bilim Kurulu masaya yatıracak.
AŞI TAKVİMİ
Bir diğer konu da aşı takvimi… Normalleşmeye geçebilmek için en önemli unsurlardan olan aşılama ile ilgili son gelişmeler de bugün Bilim Kurulu toplantısında görüşülecek.
Kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00’de açıklamalarda bulunacak.
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