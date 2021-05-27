Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! 50 yaş üzeri aşılama detayı ve il il vaka sayıları..

Bakan Koca, aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça yeni teknolojilerle üretilen aşıları da Türkiye'de kullanıma almaya devam ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:



"İlk geliştirilen Kovid-19 aşısı olan BioNTech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı, geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziranda 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum."



Etkinliği ve başarısı ispat edilen Sputnik V aşısının da temini için geliştirildiği günden beri çalıştıklarını dile getiren Koca, "50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." dedi.