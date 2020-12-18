Son dakika haberi: Bakan Koca paylaştı! İzmir, Adana, Hatay ve Samsun'daki corona virüsü verileriyle ilgili dikkat çeken gelişmeler
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde vakaların arttığı 4 ile özel çalışma başlatıldığını aktarmıştı. Yeni bir paylaşım yapan Bakan Koca, İzmir, Adana, Hatay ve Samsun'daki corona virüsü son durum verilerini paylaştı.
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Son dakika haberi.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Adana, Samsun ve İzmir valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla yaptığı online görüşmede bu şehirlerdeki corona virüsü gelişmelerinin son durumunu değerlendirdi.
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HATAY
Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısının son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardık.
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Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizle birlikte el birliği ile mücadelemiz kısa sürede netice verecektir.
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SAMSUN
Adana ve Samsun'da son bir hafta içinde vaka sayısında yüzde 20 azalma oldu. Yoğun bakım yüklerimiz halen devam ediyor.
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ADANA
Adana'da hastane doluluk oranı yüzde 65, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80. Filyasyon ekip sayısı 515'e çıktı.
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Samsun'da hastane doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 81. Sahada 347 filyasyon ekibimiz görevinin başında.
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İZMİR
İzmir'de son hafta içinde günlük vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Hastane doluluk oranı yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78.
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Şu anda 797 filyasyon ekibimiz sahada görev yapıyor. Sağlık çalışanlarımız destan yazıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşerilerimizin elbirliği ile mücadeleye katkısının etkisini görüyoruz. Birlikte kazanacağımız günler uzak değil.