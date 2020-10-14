Son dakika haberi: Bakan Koca koronavirüste kritik rakamları açıkladı! İşte İllerde son durum
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca illerdeki son durumu paylaşırken %50 oranında artış yaşanan iller dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
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Saha taramasının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını söyleyen Koca, "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.
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İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.
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İSTANBUL
Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son durumu paylaştı;