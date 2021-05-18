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Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 - 20:15 | 

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı ve en az vaka görülen illeri paylaştı. 17 günlük tam kapanmanın tabloda etkisi görüldü. Haftalardır en çok vaka görülen İstanbul, bu hafta zirvede yer almadı. Türkiye'nin üç büyük şehrinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı şöyle; İstanbul, 184.78, Ankara 152,63, İzmir 93,86... Öte yandan Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri paylaşırken Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak'taki verilere dikkat çekti. İşte illerdeki son durum...

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Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen corona virüsü (koronavirüs) vaka sayıları ve en çok vaka azalan illeri Twitter hesabından paylaştı.

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Bakan Koca paylaşımında, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

3İŞTE İLLERDEKİ SON DURUM

İŞTE İLLERDEKİ SON DURUM

Tabloya göre en çok vaka olan iller; Erzurum 192.28, İstanbul: 184.78, Ağrı: 182.84, Rize: 167.27, Bilecik: 156,37.

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Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak: 26.96, Adana 28.69, Hatay 32.54, Osmaniye 35.91 ve Kahramanmaraş'ta 43.06 görüldü.

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İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

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1-7 Mayıs haftalık vaka sayısı haritası şöyle...

7VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasının ardından illere göre vaka sayısının en çok azaldığı illerin tablosunu da paylaştı.

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Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

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Son bir haftada en çok vaka sayısı azalan il 194, 22 ile Kastamonu oldu.

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Kastamonu ilini Tekirdağ 184.65, İstanbul 175.21, Bayburt 169.69, Zonguldak 161.71, Kocaeli 143.30, Kırklareli 133.80, Kayseri 133.74, Ardahan 133.11, Nevşehir 131.50 ile takip etti.

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Bakan Koca il il haftalık vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısını paylaştı. Erzurum, illere göre haftalık vaka sayısında 192,28 ile en çok vaka görülen il olurken, Şırnak 26,96 ile en az vaka görülen şehir oldu.

1218 MAYIS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

18 MAYIS KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 217 bin 276 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 937 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 232 oldu, 10 bin 125 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 971 bin 245'e yükseldi.

1381 İLDE SON DURUM

81 İLDE SON DURUM

İllerin 8-14 Mayıs haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

"Erzurum (192,28), İstanbul (184,78), Ağrı (182,84), Rize (167,27), Bilecik (156,37), Bolu (155,65), Erzincan (154,84), Kocaeli (154,46), Kırklareli (153,43), Çankırı (153,3), Ankara (152,63), Kütahya (152,08), Ordu (149,72) Zonguldak (147,66), Eskişehir (146,26), Kastamonu (145,86), Kars (144,25) Tokat (139,5), Sivas (137,6), Isparta (137,18), Kırıkkale (137,06), Giresun (134,83), Karabük (134,23), Tekirdağ (132,83)..."

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"Karaman (129,85) Çorum (129,78), Düzce (127,88), Kayseri (127,26), Bartın (126,14), Amasya (125,19), Trabzon (125,14), Tunceli (124,64), Yozgat (123,36), Nevşehir (123,29), Ardahan (122,71), Konya (121,87), Çanakkale (120,95), Niğde (118,76), Kırşehir (114,79), Balıkesir (113,84), Bursa (110,35), Gümüşhane (109,38), Sakarya (108,95), Afyon (106,25), Malatya (104,45), Burdur (99,97), Sinop (97,02), Bitlis (96,87), Samsun (95,57)..."

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"Bayburt (95,23), İzmir (93,86), Aksaray (93,38), Denizli (92,9), Elazığ (91,5), Uşak (90,95), Edirne (82,16), Yalova (78,61), Iğdır (78,48), Artvin (78,47), Hakkari (78,43), Gaziantep (76,53), Manisa (74,86) Kilis (73,53), Muğla (72,54), Bingöl (64,59), Diyarbakır (63,81), Antalya (61,65), Batman (56,91), Şanlıurfa (49,36), Van (49,16), Siirt (48,93), Adıyaman (48,38), Muş (48,16), Aydın (47,36), Mersin (47,04), Mardin (46,21), Kahramanmaraş (43,06), Osmaniye (35,91), Hatay (32,54), Adana (28,69), Şırnak (26,96)."

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