Son dakika haberi: Azeri General müjdeyi Hürriyet'e açıkladı: Çok az kaldı

“Ordumuz çok sayıda cephede ilerlemeye devam ediyor. İlk önce düşman ateş noktalarını bertaraf ediyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar 250 tank, zırhlı araç, 270 top ile füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim gözlem mıntıkası ve yaklaşık 150 askeri kamyon ve araç, 7 mühimmat deposu, 10 komuta merkezi, bir S-300 hava savunma sistemini imha ettik.