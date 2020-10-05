Son dakika haberi: Azerbaycan'da Ermenistan'ın sivillere attığı füzeler önünden geçtiğimiz evlere düştü

ŞEHİTLERE MEVLİT OKUNURKEN... Füzelerden biri, Ermenistan saldırılarında şehit olanlar için mevlit okunan bir eve isabet etti. Evde 5 çocuğu, eşi ve ailesi yaralanan Nadir İbrahimov, “Şehitlerimiz için mevlit veriyorduk. Yemekteyken füze isabet etti, bir anda herkes bir yerlere savruldu. Enkazda kaldı."