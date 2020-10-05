Son dakika haberi: Azerbaycan'da Ermenistan'ın sivillere attığı füzeler önünden geçtiğimiz evlere düştü
Hürriyet ekibi, Ermenistan’ın attığı füzeler Azerbaycan'da sivillerin yaşadığı evlere düşerken Gence’deydi. Kulaklarımızın dibinde büyük bir gürültüyle patlayan bombalarla ortalık savaş alanına döndü. MSB Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleri açıkladı... İşte sıcak hatta yaşanan tüm gelişmeler ve son dakika haberleri...
Son dakika haberi.. Cephe hattında mevzilerini terk ederek kaçan Ermenistan ordusu, yine Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Ermenistan, cephe hattında bulunmayan Gence şehir merkezine kısa aralıklarla 5 balistik füze attı.
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MSB DUYURDU
MSB Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı yerleri açıkladı: Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı. Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.
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Ermenistan’ın alçak saldırısına bire bir şahitlik ettik. Evlerin yerle bir olduğu, her yerden çığlıkların yükseldiği korkunç saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.
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Ermenistan tarafından atılan 3 füzenin patlamadığı, başlıklarının daha sonra imha edildiği öğrenildi.
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ŞEHİTLERE MEVLİT OKUNURKEN...
Füzelerden biri, Ermenistan saldırılarında şehit olanlar için mevlit okunan bir eve isabet etti. Evde 5 çocuğu, eşi ve ailesi yaralanan Nadir İbrahimov, “Şehitlerimiz için mevlit veriyorduk. Yemekteyken füze isabet etti, bir anda herkes bir yerlere savruldu. Enkazda kaldı."
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Ben de yaralandım, en kaz altında gözlerimi açtım. Hemen, kanlar içinde kalan çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Kucağıma alarak onları dışarı çıkardım. Sivillerden, masum insanlardan, çocuklardan ne istiyorlar” diye isyan etti.
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MİNGEÇEVİR VE TERTER’E SALDIRI
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, akşam saatlerinde Ermenistan güçlerinin Gence yakınlarındaki Mingeçevir’e ve Terter’e füze saldırısı başlattığını açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıda sivillerin yaralandığını bildirdi.
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'ADAMLAR' CEPHEYE
Her cephede ilerleyişini sürdüren Azerbaycan Ordusu’na takviye askerler de geldi. Azerbaycan’ın farklı bölgelerinden gelen askerler alkışlar, sloganlar ve sevgi gösterileri eşliğinde cephe hattına gitti. Askerleri taşıyan aracın arkasındaki ‘Adamlar’ yazısı dikkat çekiciydi.
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Moralli oldukları görülen askerler zafer işaretleri yaparak Karabağ’ı işgalden kurtarmaya gittiklerini, bunun için sevinçli olduklarını söyledi: “Karabağ, 30 yıllık hasret, 30 yıldır işgal altındaki topraklarımızı kurtarmayı hayal ediyoruz. Öz vatanımız, öz topraklarımıza gidiyoruz. Bugün bizim bayramımız!”
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BAHÇEYE FÜZE SAPLANDI
Sokağın hemen arkasındaki bir evin bahçesinde toprağa saplanmış patlamamış bir füze vardı.
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EVİMİZDE ÖLÜYORUZ
Enkaz başında “Ermenistan’a öfke” vardı. Torunlarını güçlükle kurtaran 85yaşındaki Binevşe Haydar, “Ermenistan öz toprağımızda, evimizde bizi vuruyor” diye feryat etti.
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SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇIYORLAR
Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin ardından, mevzileri bırakarak kaçan Ermenistan askerleri, her şeyi geride bıraktı. Hürriyet, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı silah, mühimmat ve askeri araçları görüntüledi. Ermenistan askerlerinin bıraktığı mühimmat arasında makineli tüfek, tanksavar füzeleri, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler de bulunuyor.
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Ele geçirilenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belge, haritalar ve önemli noktaları gösteren çizelgeler de yer alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da Sukavuşan yönündeki çatışmalarda Ermenistan ordusunun 4 tankının imha edildiğini, 3 tankının ise ele geçirildiğini duyurdu.
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PAŞİNYAN GÜLÜNÇ İDDİAYI TEKRARLADI
Alman Bild Gazetesi’nin internet sayfasına konuşan Paşinyan, Ankara’nın emperyalist politikalar güttüğünü öne sürerek, uluslararası toplumun Türkiye’ye tepki göstermesi çağrısında bulundu. Paşinyan, “Sorun şu ki, Güney Kafkasya’daki Ermeniler, Türkiye’nin güneydoğunun kuzeyine ve doğuya yayılmasının önündeki son engeldir.
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Çünkü Türkiye’nin emperyalist politikası Güney Kafkasya’dakinden çok daha uzağı hedefliyor. Türkiye’nin Akdeniz, Libya, Orta Doğu, Irak ve Suriye’deki hareketliliğine bakalım. Uluslararası toplum bu gerçeğe uygun şekilde tepki vermezse, Türkiye’nin Viyana yakınlarında olması beklenmelidir” dedi.
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Açıklamalarında Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’ın Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan’a ait olduğunu kabul ederken, bunun Stalin’in keyfi kararı sonucu olduğunu da iddia etti.
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ALİYEV'DEN PAŞİNYAN'A SERT TEPKİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için şartlarını açıklarken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a sert tepki gösterdi. Aliyev, "Şuşa'da sözde yönetimin başkanı 'yemin töreni' düzenlemişti. Şimdi yas töreni düzenleyecek. Fare gibi saklanıyor. Ortaya çıksın" dedi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların durması için "Ermenistan ordusu topraklarımızdan çıksın. (Paşinyan) Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını açıklasın. Azerbaycan halkından özür dilesin ve Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığını söylesin. Bize Ermenistan ordusunun işgal ettiği topraklardan çekilmesinin takvimini versin." şartlarını öne sürdü.
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Aliyev, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirerek Cebrail ilinin işgalden kurtarılışı nedeniyle halkı kutladı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü temin etmek için mücadele yürüttüğünü vurgulayan Aliyev, kurtarılan tüm şehirleri yeniden kuracaklarını, Ermeniler'in tahrip ettiği tüm camileri onaracaklarını belirtti.
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Aliyev, bugün Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerinin Azerbaycan askerlerince kurtarıldığını bildirdi.
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Dağlık Karabağ sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için yıllarca umutla beklediklerini belirten Aliyev, Ermenistan'ın ise daha da ileri gittiğini, toprakları geri vermeyecekleri konusunda beyanlarda bulunduklarını hatırlattı.
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Aliyev, Azerbaycan olarak önce 5, sonra 2 ilin geri verilmesini, daha sonra Azerbaycanlılar'ın yurtlarına geri dönmesini kapsayan aşamalı çözüm planını kabul ettiklerini belirterek, karşılığında Azerbaycan halkının iradesinin kırılmak istendiğini gördüklerini ifade etti.
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir yıl önce "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır." diyerek çözüm sürecini baltaladığını ve anlamsız kıldığına işaret eden Aliyev, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelere, eş başkanlara, Avrupa Birliği temsilcilerine defalarca Ermenistan'a baskı yapmaları ve yaptırım uygulamaları gerektiğini söylediğini vurguladı.