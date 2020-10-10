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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 10 Ekim 2020 - 07:52 | 

Son dakika haberi: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkeste anlaştı

Gelen son dakika haberine göre, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes konusunda anlaştı... Dünya bugün saat 12:00'a kilitlenmiş durumda.

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Dünya Moskova'dan gelen bu görüntülere kilitlenmiş durumda. Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.

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Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

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Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

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Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov konuşmasına şu sözlerle devam etti:

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Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

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Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

8Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
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Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut kasabası ve birkaç köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak Hadrut kasabasının yanı sıra Çaylı, Yukarı Güzlek, Gorazıllı, Kışlak, Karacalı, Efendiler, Süleymanlı ve Sur köylerinin kurtarıldığını bildirdi.

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Bu bölgelerin kurtarılmasını "tarihi zafer" olarak nitelendiren Aliyev, operasyon planının tam uygulandığını belirtti.

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Aliyev, çatışmaların başladığı 27 Eylül'den itibaren Ermenistan ordusuna ağır darbe vurulduğunu ifade ederek, "Ermenistan'ın 16 komuta mıntıkası, 196 tankı, 38 Grad füzesi, 1 Uragan füzesi, 10 kundağı motorlu obüs, 36 piyade zırhlı aracı, 24 top bataryası, 2 REM hava savunma sistemi, 2 S-300 sistemi, 25 OSA hava savunma sistemi, 2 KUP hava savunma sistemi, 1 TOS-1 A füze sistemi, 136 top ve 56 havan topu imha edildi. 18 tank, 4 top, 22 piyade savaş aracı, 12 havan topu, 4 UAZ tipli kamyon, 1 ekskavatör, 27 İgla füze sistemi, 1 Zil tipli, 9 GAZ tipli kamyon ele geçirildi." bilgisini verdi.

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Ermenistan ordusunun elinde bir adet bile Azerbaycan'a ait askeri araç olmadığına dikkat çeken Aliyev, Azerbaycan ordusunun savaş meydanında zafer kazandığını vurguladı.

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Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını kurtarmak için savaştığını vurgulayan Aliyev, "Ermenistan askerleri işgalci. Onlar mevzilerini bırakarak kaçıyor. 30 yıl boyunca derin savunma hattı kurmuşlardı.

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Bu hattı geçmek çok zordu. Bazı durumlarda mevzileri geçmek için bize birkaç gün gerekiyordu. Aynı zamanda tüm işleri öyle yürütüyoruz ki az kayıp verelim. En yüksek sonuç en az kayıp olması için çalışıyoruz.

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Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Bugün işgalden kurtarılan topraklarda Ermenilerin mevzilerinde Azerbaycan askerleri nöbet tutuyor. Onların tankları şimdi savaş alanında onlara karşı savaşıyor." dedi.

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Aliyev, Erivan yönetiminin kendisini kaybettiğini ve tamamen panik içerisinde olduğunu bildirerek Başbakan Nikol Paşinyan'ın çeşitli dünya liderlerini arayarak yardım istediğini, yalvardığını, kendisini küçük düşürdüğünü kaydetti.

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"Onların kurtuluşunun tek yolu topraklarımızdan çıkmalarıdır." diyen Aliyev, Erivan yönetiminin BMGK kararlarını uygulamadıkça pişman olacağını ifade etti.

17İŞGALCİYİ BARIŞA ZORLUYORUZ
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"İŞGALCİYİ BARIŞA ZORLUYORUZ"

Aliyev, Azerbaycan halkının işgal durumunu ve hakaretleri asla kabüllenmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

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"Onlara yerlerini gösterdik. Öyle bir kovuyoruz ki onlar bunu hiçbir zaman unutmayacak. Tüm cephe hattında çatışmalar sürüyor. Tüm yönlerde Azerbaycan mevzilerini güçlendiriyor ve biz işgalciyi, saldırganı barışa zorluyoruz. Operasyonun asıl amacı da budur."

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"Savaş alanında da uluslararası alanda da siyaset meydanında da bizim galip olduğumuzu onlara gösterdik. Onlar bizim gücümüzü, irademizi gördü. Dünyada hiçbir güç bizi hak yolumuzdan geri çeviremez. Dünyada hiçbir ülke bizim irademize baskı yapamaz. Toprak bütünlüğümüzü temin edeceğiz. İşgalciye belki de sonuncu şansı veriyoruz. Çıksınlar bizim topraklardan."

20BİZ KAN DÖKÜLMESİN İSTİYORUZ
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"BİZ KAN DÖKÜLMESİN İSTİYORUZ"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı daha önce yaptığı konuşmalar ve hareketler nedeniyle eleştiren Aliyev, "Karabağ Ermenistan'dır" demekle Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmayacağını vurguladı.

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Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olmasına vurgu yapan Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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Şimdi de söylesin bakalım. Sesini bile çıkartamıyor. Dışişleri Bakanları Moskova'daki müzakerelere katılmak zorunda kaldı. Orda söylesin bakalım Karabağ'ın Ermenistan toprağı olduğunu. Öyle bir şey söylese hiçbir müzakere söz konusu olamaz. Dün ve önceki gün siyasi alanda yaşananlar, Erivan yönetiminin nihayet Azerbaycan'ın şartlarıyla hareket edeceğini anladığını gösteriyor.

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Biz ne dersek o da olacak. Şans veriyoruz ki müzakere ve barış yoluyla topraklarımızdan çıksınlar. Zaten biz topraklarımızı geri alacağız ve toprak bütünlüğümüzü temin edeceğiz. Tüm dünya bunu gördü. Biz kan dökülmesin istiyoruz. Şehitler olmasın istiyoruz. Kendi toprağımızı istiyoruz. Defolun bizim toprağımızdan.

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Bu tarihi şansı onlar kaçırmamalılar. Bugün Moskova görüşmesi birçok şeye açıklık getirecek. Onlar temel ilkeleri kabul etmelidirler. Paşinyan bir karış bile toprak vermeyeceğini söylüyordu. Peki ne oldu? Niye kaçtın? Senden soran mı var. Geldik geri aldık ve alacağız. Fazlasıyla alabiliriz istersek."

25ERMENİSTANA SONUNCU ŞANSI VERİYORUZ
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"ERMENİSTAN'A SONUNCU ŞANSI VERİYORUZ"

Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında 30 yıldır yürütülen müzakerelerden hiçbir sonuç elde edilmediğini hatırlatan Aliyev, "Bu sorun şimdi askeri yolla çözülüyor. Önce askeri daha sonra siyasi.

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Bu operasyon olmasaydı, saldırgana gerekli darbeler indirilmeseydi, onların dersi verilmeseydi bu şimdi Moskova'ya müzakere için koşar mıydı? Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı geri alacağız.

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"Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan'a sonuncu şans veriyoruz. Kimseye güvenmesinler." diye konuştu.

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