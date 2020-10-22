Son dakika haberi: Azerbaycan ordusudan Ermenistan'a ağır darbe! Paşinyan savaş diyor bakanı pazarlık peşinde

Paşinyan, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, “Karabağ ihtilafının şu andan itibaren görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasının şansı yok. Bu durum daha çok uzun süre bu şekilde devam edecek. Azerbaycan’ın istediği bizim için kabul edilemez. Bizim taleplerimizi de onlar asla yerine getirmez." açıklamasını yaptı.