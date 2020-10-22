Son dakika haberi: Azerbaycan ordusudan Ermenistan'a ağır darbe! Paşinyan savaş diyor bakanı pazarlık peşinde
Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan arasında cephe hattında sıcak çatışmalar yirmi altıncı gününe girerken, Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan yerleşimlerine balistik füze fırlattı. Paşinyan savaş çağrılarına devam ederken bakanı ise pazarlık masasına oturdu.
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Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de başlayan cephe hattındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. İşte son dakika gelişmeleri..
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Çatışmalarda 26. güne girilirken sivillere düzenlediği saldırılardan vazgeçmeyen Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında büyük hezimet yaşamaya devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 07.00 civarında Siyezen iline 3, saat 09.00 civarında Gebele iline 2, Kürdemir iline ise 1 füze fırlatıldığı belirtildi.
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Füzelerin Ermenistan topraklarından atıldığı vurgulanan açıklamada, sivillerin hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.
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PAŞİNYAN SAVAŞ ÇAĞRISI YAPTI, ERMENİLERİ CEPHEYE ÇAĞIRDI
Ermenistan ordusu Azerbaycan karşısında ağır mağlubiyet almaya devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ ihtilafına mevcut durumda diplomatik çözüm bulunamadığını duyurarak, ülkesindeki sivilleri savaşa çağırdı.
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Paşinyan, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, “Karabağ ihtilafının şu andan itibaren görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturulmasının şansı yok. Bu durum daha çok uzun süre bu şekilde devam edecek. Azerbaycan’ın istediği bizim için kabul edilemez. Bizim taleplerimizi de onlar asla yerine getirmez." açıklamasını yaptı.
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Paşinyan "Karabağ ihtilafına kesin çözüm için tüm Ermenistan halkının savaşmaktan başka çaresi yok. Ermenistan çapında tüm yerel yönetimlere cepheye gönderilmek üzere gönüllü birlikler oluşturmaya başlamaları talimatı verdim” dedi.
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Paşinyan savaş açıklamaları yaparken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya gitti. Bakanlar Sergei Lavrov'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
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İki bakanın cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede diplomatik çözüm ve ateşkes seçenekleri tekrar değerlendirilecek.
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İBRAHİM KALIN: KİMİN SAVAŞ İSTEDİĞİ BELLİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Nikol Paşinyan’ın ifadelerinin “Ermenistan’ın niyetini ortaya koyduğunu” kaydetti. Kalın tweet’inde, “Paşinyan’ın ‘Karabağ’da diplomatik çözüm yok’ açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir” dedi.
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ERMENİSTAN BÜYÜK KAYIPLAR VEREREK GERİ ÇEKİLİYOR
Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucu Gubadlı yönünde kayıplar veren Ermenistan birlikleri önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldı.
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Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alaylarının askerleri arasında çok sayıda yaralı olduğu aktarıldı.
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Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak başlattığı operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Ekim gün boyu ve 22 Ekim sabaha karşı Ağdere-Ağdam, Fuzuli-Cebrayıl ve Zengilan-Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi.
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Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda Gubadlı yönünde ağır kayıplar veren Ermenistan birliklerinin önemli yükseklik ve bazı mevzilerden çekilmek zorunda kaldığı, ayrıca Hocavend yönünde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 155. Topçu Alayının askerleri arasında çok sayıda yaralıların olduğu bildirildi.
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543. Alayın savunma alanında ise çıkan yangın sonucu, Ermenistan’a ait askerlerin arasında önemli kayıpların olduğu belirtildi.
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Çatışmalarda alay komutanı yaralanırken, yardımcısı, tabur komutanı Araik Hovakimyan ve yardımcılarının ve birlik komutanlarının öldürüldüğü ifade edildi.
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ERMENİSTAN'IN ELE GEÇİRİLEN ARAÇLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Anadolu Ajansı (AA), Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermenistan'a ait askeri araçların bir kısmını görüntüledi. Ermenistan ordusuna ait Rus yapımı personel ve yük taşıyıcı araçlar, Azerbaycan'ın Yevlah kentindeki bir askeri üsse getirildi.
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AA muhabirine konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen Azerbaycan ordusunda görevli askeri yetkilinin verdiği bilgilere göre, askeri araçlar, Ermenistan'ın işgalinde bulunan Sugovuşan'a bağlı Taliş köyünde ele geçirildi. Ermenistan askerlerinin operasyon sırasında çok sayıda araç ve mühimmatı geride bıraktığını belirten yetkili, üsse getirilen araçların ele geçirilen ganimetlerin bir kısmı olduğunu ifade etti.
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Operasyon sırasında ele geçirilen araçların içinde Ermenistan askerlerine ait evrak, üniforma, postal, kask ve kişisel malzeme de yer alıyor.
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AZERBAYCAN ORDUSUNUN İŞGALDEN KURTARDIĞI YERLERİ ALİYEV DUYURDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.
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İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
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Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlattığı operasyonda 3 şehir, 1 kasaba, 95 köy ve bir dizi stratejik yüksekliği işgalden kurtarmıştı.