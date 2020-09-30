Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a büyük kayıplar verdirdi! Sıcak çatışma devam ediyor..

Azerbaycan topraklarının yüzde 14’ünden fazlası halen işgal altında. Azeriler bölgenin tarihsel olarak kendi kontrolünde olduğunu ve dolayısıyla kendilerine ait olduğunu iddia ediyor; Ermeniler ise bölgede hep Ermenilerin yaşadığını ve Azeri yönetiminin gayrimeşru olduğunu savunuyor.