Son dakika haberi: Azerbaycan ile Ermenistan çatışması devam ederken yapılan açıklama Ermenistan'ı dağıttı

2 BALAM SAVAŞIYOR Ermenistan’ın işgalinde 1994 yılında Dağlık Karabağ’dan göç etmek zorunda kalan Azize Mehdiyeva, “O gün kucağımda olan 2 oğlum bugün orduda öz topraklarını almak için savaşıyor. O gün çöllere düştüğümüzde (göç ettiğimizde) oğullarımın biri 3, diğeri ise bir yaşındaydı. Bugün biri 29 diğeri ise 27 yaşında. Asker oldular, şimdi cephede savaşıyorlar. Öz toprağımızı alana kadar da savaşacaklar” diyor.