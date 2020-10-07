Son dakika haberler: Azerbaycan - Ermenistan çatışmaları sürerken Ermenistan "Hazırız" dedi

Bayramov, Paşinyan döneminde müzakere sürecinin anlamsız hale geldiğini belirterek, "Azerbaycan topraklarında Ermenistan ordusunun yasa dışı olarak bulunması hem Azerbaycan hem de bölge için en büyük tehdit ve tehlikedir. Son operasyonlar bunu bir daha dünya kamuoyuna açık şekilde gösterdi. Çatışmaların ilk gününden itibaren karşı taraf sivilleri hedef aldı. Bu sabaha kadar olan bilgilere göre 27 sivil kaybımız 143 yaralımız var. Bu yeni taktik değil. Ermenistan bu taktiği 1990'lı yıllarda da kullanmıştı. Amaçlarına ulaşmak için siviller arasına panik salmayı hedefliyorlar." dedi.