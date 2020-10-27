Son dakika haberi: Ay'da yaşam bulundu mu? NASA Ay'da heyecanlandıran yeni keşfi duyurdu
Ay'da heyecanlandıran yeni keşif, Ay'da yaşamla ilgili soruları yeniden gündeme taşıdı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay hakkında "heyecan verici" yeni keşfi duyurdu. Dünyanın günlerdir beklediği çalışmanın sonucunu açıklayan NASA, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit edildiğini belirtti. Ay üzerinde bitki örtüsünün varlığı ve yaşam olabileceği düşüncesi 19. yüzyılın başlarına kadar önemli gökbilimciler tarafından dikkate alınmıştı. Peki, Ay'da yaşam var mı? İşte, NASA'nın heyecanlandıran keşfi ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Harvard Üniversitesive Florida Teknoloji Enstitüsü Ay yüzeyinin derinliklerinde su olabileceği ile ilgili araştırmalar yapmıştı. Çalışmanın ardından NASA yöneticisi Bridenstine, bütün dünyanın beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında yaptığı açıklamada, "Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde." dedi. İşte, ayrıntılar.
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NASA HEYECANLANDIRAN KEŞİFİ DUYURDU
NASA yöneticisi Bridenstine, bütün dünyanın beklediği haberi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."
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HARVARD ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMIŞTI
Harvard Üniversitesive Florida Teknoloji Enstitüsü araştırmacılarının bildirdiğine göre Ay yüzeyinin derinliklerinde su olabileceği geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Çalışmanın başyazarlarından Manasvi Lingam, "Yüzey suyu, sonlu bir basıncı korumak için atmosfere ihtiyaç duyar ve bu olmadan su sıvı halde var olamaz. Bununla birlikte, yüzeyin derinlikliklerinde üst tabakalar basınç uygular ve böylece prensip olarak sıvı suyun varlığına imkan verir. Örneğin, Mars şu anda yüzeyinde uzun süredir var olan herhangi bir su kütlesine sahip değil, ancak yer altı göllerine sahip olduğu biliniyor” ifadelerini kullanmıştı.
Harvard Üniversitesi'nden Dr. Avi Loeb konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "NASA’nın Artemis programı kapsamında 2024'e kadar Ay'da sürdürülebilir bir üs kurmak için sondaj mümkün olabilir. Tıpkı Dünya'da petrol ararken yaptığımız gibi, ay yüzeyinin altında hayat arayışında derinlere inen robotlar ve ağır makineler kullanabiliriz” ifadelerini kullandı.
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AY'DA YAŞAM VAR MI?
Ay, insanların üzerine iniş yaparak yürüdükleri tek gökcismidir. Ay yüzeyine çarpan ilk insan yapısı nesne Luna 2 uydusudur. Normalde görünmeyen Ay'ın öteki yüzünün ilk fotoğraflarını ise Luna 3 uydusu çekmiştir. Bu üç uydu da 1959 yılında uzaya fırlatılmıştır. Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş yapabilen uzay aracı Luna 9, ve Ay yörüngesine giren ilk insansız uzay aracı da Luna 10'dur. Bu iki uydu da 1966'da uzaya fırlatılmıştır. ABD'nin Apollo programı 1969 ve 1972 yılları arasında altı başarılı inişle, günümüze kadar insanlı görevleri başaran tek uzay programıdır. Ay'ın doğrudan insanlar tarafından incelenmesine Apollo programının bitişiyle son verilmiştir.
Ay üzerinde kullanılabilecek miktarda su bulunması, Ay'ı yaşanılabilir kılmak için önemlidir çünkü Dünya'dan su taşımak mümkün olamayacak kadar pahalı olacaktır. Ancak son zamanlarda Arecibo gezegen radarı ile yapılan gözlemler, Clementine radarının su buzu bulunduğuna dair işaret ettiği bilgilerin aslında görece yeni kraterlerin oluşumunda fırlayan kayaların sonucu olabileceğini göstermiştir. Ay üzerinde ne kadar su bulunduğu sorusunun cevabı henüz bilinmemektedir.
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Ay üzerinde bitki örtüsünün varlığı ve yaşam olabileceği düşüncesi 19. yüzyılın başlarına kadar önemli gökbilimciler tarafından bile dikkate alınmıştır. Parlak yüksek bölgeler ile koyu denizler arasındaki kontrast değişik kültürler tarafında Ay'daki adam, tavşan, buffalo ve bunun gibi çeşitli modellemelere yol açmıştır.1835'te Büyük Ay Aldatmacası birçok insanı Ay üzerinde egzotik hayvanların yaşadığına inandırmıştır. Hemen hemen aynı zamanlarda (1834–1836 arasında) Wilhelm Beer ve Johann Heinrich Mädler dört ciltlik Mappa Selenographica 'yı ve 1837'de Der Mond adlı kitabı yayımlamaktaydı. Bu eserler Ay üzerinde su ve atmosfer olmadığını belirtiyordu.
Ay'ın öteki yüzü 1959'da Luna 3 uzay sondası fırlatılana kadar bilinmiyordu. 1960'larda Lunar Orbiter programı tarafından haritası çıkarılmıştır.