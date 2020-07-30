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Hürriyet
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Dünya
AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 10:18,

Son dakika haberi: Tüm ülkelerde alarm verildi... Avrupayı ikinci dalga paniği sardı!

Koronavirüs salgınının başında oldukça zor günler geçiren ve ağır bilançolar veren Avrupa ülkeleri salgını kontrol altına almayı başarmış gibi görünüyordu. Ancak sınırların açılmasıyla birlikte başlayan ülkeler arası seyahatler yeni vakaları artırınca ülkeler yeni önlemler almaya başladı. İşte Avrupa'dan anbean Covid-19 gelişmeleri...

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Koronvirüs salgınında vaka sayısı dünya genelinde 17 milyonu aştı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 17 milyon 25 bin 612'ye ulaştı.

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Salgının en ağır yaşandığı ABD'de vaka sayısı 4 buçuk milyonu aşarken Avrupa ülkelerinde de sıkıntılı günler yaşanıyor.

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Salgının ilk günlerini çok ağır atlatan Avrupa'da gevşetilen koronavirüs önlemlerinden sonra tırmanışa geçen vaka sayıları virüste ikinci dalga endişesini başlattı.

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Başta İspanya olmak üzere birçok ülkede ikinci dalga alarmı verilirken Covid-19 tedbirleri yeniden gündeme geldi.

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Covid-19'un kontrol altında olduğu düşünülürken özellikle tatil yörelerinden dönenlerde virüs tespit edilmesi Avrupa ülkelerini önlemler almaya itiyor.

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Birçok ülke kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirirken havalimanlarında zorunlu test uygulamasına geçiliyor.

7İSPANYA
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İSPANYA

İspanya'da son birkaç haftadır artan yeni vakalar ikinci dalga endişesini beraberinde getirirken bazı bölgelerde tekrar sosyal hayatı sınırlayıcı kararlar alındı. İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Norveç vatandaşlarına "İspanya'ya seyahat etmeyin" tavsiyesinde bulundu İngiltere buna ilave olarak İspanya'dan gelenler için 14 günlük karantina uygulaması başlattı.

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Ülkede günlük yeni vaka artışları 1000 civarlarında olurken, Aragon ve Katalonya'da bazı küçük yerleşim yerlerinde karantina kararları alındı. OHAL döneminde olduğu gibi halktan mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

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Uzmanlar yeni vakalardaki artışın temel nedenlerini, Fas gibi başka ülkelerden ya da İspanya içindeki farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım işçileri, disko gibi eğlence yerlerindeki kalabalıklar ile maske takma ve sosyal mesafe kurallarına yeteri kadar uyulmaması olarak gösteriyor.

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Katalonya özerk hükümeti, yeni vakaların özellikle gençlerde daha yaygın çıkmasından dolayı eğlence merkezlerini kapatma ve 10'dan fazla kişinin toplanmasına yasak getirme kararı aldı. Plajlarına kameralar yerleştiren Barselona belediyesi de plajlardaki doluluk sınırını yüzde 60'a kadar indirdi.

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Salgının başlarında en fazla ölü ve vaka sayısının görüldüğü Madrid, son dönemlerde yine artmaya başlayan vakalardan dolayı ek tedbirler alacağını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısının yüzde 400'ün üzerinde arttığı Madrid'de özerk yönetim, maske kullanımının açık ve kapalı tüm kamusal alanlarda yeniden zorunlu olacağını, eğlence merkezlerinin doluluk oranlarının da düşürüleceğini duyurdu.

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Madrid özerk hükümeti ayrıca kişilerin Covid-19 test sonuçlarını, sağlık bilgilerini, ev ve iş yeri adreslerini içeren bilgilerin olduğu bir "Covid-19 kartı" çıkarmayı planladığını açıkladı.

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İspanya'da son verilere göre Covid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 436 olurken, toplam vaka sayısı da 280 bin 610 olarak verildi.

14FRANSA
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FRANSA

Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da, Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından son günlerde günlük vaka sayıları artışa geçti.

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Sonbaharda ikinci dalga gelmesinden endişe edilen Fransa'da 300 ila 600'lerde seyreden günlük vaka sayısı geçen haftadan bu yana bini geçti.

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Ülkede 20 Temmuz itibarıyla kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi. Ülkenin birçok kentinde de belediyelerin kararıyla açık hava pazarlarında maske kullanımı zorunlu kılındı.

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Bununla beraber Fransa, salgının hızla yayıldığı 16 ülkeden Fransa'ya gelecek yolcuların havalimanlarında Covid-19 testi yapmasının zorunlu hale getirdi. Bu uygulama 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

18AVUSTURYA
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AVUSTURYA

Avusturya da artan vaka sayısı nedeniyle yer yer Covid-19 tedbirlerine dönme kararı aldı. Avusturya’da son günlerde günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle market, postane ve banka gibi kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu kılındı.

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Riskli bölge ilan edilen ülkelerden dönüşlerde Covid-19 testi yaptırılması zorunlu hale getirildi. Ülkede vaka sayısı 20 bin 677’e, virüs nedenli ölü sayısı 713’e ulaştı.

20BELÇİKA
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BELÇİKA

Belçika'da Covid-19 vakalarının son haftalarda hızla yükselmesinin ardından, ülkede ikinci dalga başladığına yönelik tartışmalar hız kazandı. Ülke genelinde vakalarda günlük artış ortalaması 300’ü geçerken, Belçika’da Covid-19 vaka sayısı 66 bin 662'ye yükseldi.

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Nüfus oranına göre en fazla kayıp veren ülkeler arasında yer alan Belçika’da hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 833’e ulaştı. Belçika’da geçen aylarda vaka sayılarının düşmesinin ardından kademeli olarak tedbirleri gevşeten hükümet, tekrar alarma geçti.

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Ülke genelinde sosyal çevre tekrar daraltılırken, zorunlu maske kullanımı alanı genişletildi. Kapalı alanlardaki toplantılarda en fazla 100 kişi, açık hava toplantılarında 200 kişi bulunabilmesine izin verilirken, bu tür toplantılarda maske takılması zorunlu kılındı.

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Evden çalışma uygulamasının devamı "kuvvetle" önerilirken, yardıma ihtiyacı bulunanlar dışında herkesin alışverişe tek başına gitmesi, alışveriş yapılan dükkanda 30 dakikadan fazla durulmaması gibi yeni tedbirler getirildi.

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Kafe ve restoranlara gidenlerden telefon numarası ve e-posta adreslerinin alınması, bu bilgilerin 14 gün boyunca saklanması da yeni alınan kararlar arasında yer aldı.

25ALMANYA
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ALMANYA

Haziran ve temmuz başında günlük 200 ile 500 arasında seyreden yeni vaka sayıları geçen haftadan beri günlük 600 ila 800 arasında seyretmeye başladı.

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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda vaka sayılarının artışının bazı yerel bölgelerle sınırlı kalmadığını, ülke genelinde vaka sayılarının yükseldiği uyarısında bulunuldu.

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İnsanların dikkatsiz davrandıkları ifade edilen açıklamada, eğlencelerde ve iş yerleri gibi insanların yoğun bir şekilde bir araya geldiği yerlerde yeni vakaların ortaya çıktığı belirtildi.

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