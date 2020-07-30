Son dakika haberi: Tüm ülkelerde alarm verildi... Avrupayı ikinci dalga paniği sardı!

Uzmanlar yeni vakalardaki artışın temel nedenlerini, Fas gibi başka ülkelerden ya da İspanya içindeki farklı bölgelerden gelen mevsimlik tarım işçileri, disko gibi eğlence yerlerindeki kalabalıklar ile maske takma ve sosyal mesafe kurallarına yeteri kadar uyulmaması olarak gösteriyor.