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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 15 Ağustos 2020 - 09:47,

Son dakika haberi: İkinci dalga alarmı... Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi

Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranmaya devam ediyor. ABD, dünyada salgının merkez üssü olsa da Avrupa'dan Covid-19'la ilgili kaygı verici haberler gelmeye devam ediyor. Salgının başında çok sayıda kayıp veren Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerde vaka sayıları tırmanışa geçti, hükümetler kırmızı alarma geçti. Avrupa koronavirüste ikinci dalga korkusunu yaşıyor...

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Dünya koronavirüs salgınını yaşamaya, Covid-19 vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

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Dünya genelinde korona vakaları 21 milyonun üzerine çıkarken, toplam can kaybı da 758 bini aştı. 5.5 milyon vaka ve 170 binden fazla can kaybıyla ABD salgının merkezi gibi gözükse de, artan vaka sayıları nedeniyle Avrupa diken üstünde.

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Vaka sayıları tırmanışa geçmeye başladıkça salgını kontrol altına aldığına inanan Avrupa ülkeleri yeniden alarma geçti, ikinci dalga korkusuyla birçok ülke yeni koronavirüs tedbirlerine ve karantina önlemlerine geri dönmek zorunda kaldı.

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İtalya ve İspanya’da kâbusu yaşayan Avrupa’da, ikici dalga korkusu sürüyor. Artış gösteren yeni vakalar da bunu kanıtlar nitelikte. Son olarak Fransa yeni vakalarının yükselişe geçmesi üzerine, başkent Paris’in ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden ‘kırmızı bölge’ ilan etti.

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Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek. İngiltere ise, Fransa, Hollanda ve Malta’nın da aralarında olduğu 6 ülkeden gelenler için 14 gün karantina zorunluluğunu da geri getirdi.

6ASEMPTOMATİK VAKA ORANI YÜZDE 40
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ASEMPTOMATİK VAKA ORANI YÜZDE 40

Kamu sağlığı uzmanları semptom göstermeyen kişiler nedeniyle, dünyadaki gerçek vaka sayıların tespit edilenden çok daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, asemptomatik vakaların oranının, yaklaşık yüzde 40 olarak hesaplandığını belirtiyor.

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Rusya, virüse karşı geliştirdikleri aşıyı tescillediklerini açıklasa da, tüm dünyada güvenlik endişesi hâkim. Sadece birkaç ay içinde güvenliğin test edilemeyeceği ve aşının uzun vadeli etkileri konusundaki şüpheler uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

8İSPANYADA KORKUTAN ARTIŞ
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İSPANYA'DA KORKUTAN ARTIŞ

İspanya'da Covid-19'da yeni vakalardaki hızlı artış sürüyor. Toplam vaka sayısının 342 bin 813'e çıktığı İspanya'da, salgın nedeniyle son 7 günde 62 kişi öldü, virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerde toplam sayı 28 bin 617'ye çıktı.

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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 2 bin 987 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığının güncellediği Covid-19 verilerine göre, son haftalarda dikkati çeken yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi.

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Açıklamaya göre, dün 2 bin 935 olarak açıklanan yeni Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 987 arttı. Ülkedeki 17 özerk yönetimin tümünde yeni vaka tespit edilirken, bunlar arasında Madrid (731), Aragon (481), Bask (480) ve Endülüs (244) bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.

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Yapılan PCR testlerine göre, ülkede tespit edilen toplam Covid-19 vaka sayısı 342 bin 813'e yükseldi. Covid-19'dan son 7 günde 62 kişi öldü, virüsle bağlantılı hayatını kaybedenlerde toplam sayı 28 bin 617'ye çıktı.

12VAKA ARTIŞINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER
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VAKA ARTIŞINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

Sağlık Bakanı Salvador İlla, Covid-19'da yeni vakalarda görülen hızlı artış nedeniyle ülkedeki özerk yönetimlerin hükümetleriyle acil bir toplantı yapmış, sonrasında 11 ek önlem açıklamıştı.

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Ülke genelini kapsayan bu önlemlerin arasında sosyal mesafenin korunamadığı kamusal açık alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması, disko ve barların kapatılması, gece yarısından itibaren yeni müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların en geç 01.00'de kapatılması, restoran ve kafelerde sosyal mesafenin korunmasının garanti edilmesi öne çıkmıştı.

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İspanya'da özellikle yaz döneminde gençler arasında yaygın olan açık alanda toplanıp içki içilmesine karşı cezai yaptırımların ve denetimlerin artırılacağını vurgulayan İlla, İspanyollara 10 kişiden fazla bir araya gelmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

15ALMANYA İSPANYAYI RİSKLİ BÖLGE İLAN ETTİ
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ALMANYA İSPANYA'YI RİSKLİ BÖLGE İLAN ETTİ

Almanya ise, İspanya’yı Covid-19 konusunda riskli ilan etti. Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

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Buna göre, covid-19 vakalarının artması sebebiyle İspanya ve Balear Adaları riskli bölgeler ilan edilirken Kanarya Adaları ise listenin dışında tutuldu.

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Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg, Bulgaristan ve Romanya’daki çok sayıda bölgenin yanı sıra Belçika’nın Anvers kenti de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

2014 GÜN KARANTİNA ŞARTI
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14 GÜN KARANTİNA ŞARTI

Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Covid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 günlük karantinaya girmeleri gerekiyor.

21ALMANYADA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR
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ALMANYA'DA VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

RKI'nin verilerine göre, Almanya'da Covid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1449 artarak 221 bin 413’e yükseldi. Yeni vaka sayıları 12 Ağustos'ta 1226, dün de 1445 olarak açıklanmıştı.

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Ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte14 artarak 9 bin 225, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 200 bin 200 oldu.

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Almanya’da günlük vaka sayıları mayıs başından sonra ilk kez geçen hafta 1000’in üzerine çıkmış, bu durum da endişeye yol açmıştı.

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Siyasetçiler ve uzmanlar, ülkede Covid-19 vaka sayılarının artma sebebi olarak, tatilden dönenlerin virüsü ülkeye taşımaları ve mesafe kuralına uyulmayan kutlamaları göstermişti.

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Bir yandan da sonbahar ve kış aylarında koronavirüste ikinci dalgayı yaşamayı bekleyen Avrupa ülkeleri salgınının yayılımını bu yeni ek önlemlerle engelleyebilecek mi merakla beklenmeye devam ediyor.

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