Son dakika haberi: İkinci dalga alarmı... Avrupa diken üstünde! Yasaklar peş peşe geldi

Buna göre valiler, serbest dolaşımı kısıtlamaya, restoran ve kafeler gibi kamuya açık bazı iş yerlerini kapatmaya ve toplu taşıma araçlarını sınırlamaya yönelik kararlar alabilecek. İngiltere ise, Fransa, Hollanda ve Malta’nın da aralarında olduğu 6 ülkeden gelenler için 14 gün karantina zorunluluğunu da geri getirdi.