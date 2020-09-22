Son dakika haberi: Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

ALMANYA DA YENİ ÖNLEMLER ALIYOR Almanya'da da son dönemlerde Kovid-19 vakalarında yavaş ama istikrarlı bir artış olması yetkilileri bir dizi yeni önlem almaya itti. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, özellikle havaların soğumaya başlamasıyla risk grubundaki kişiler başta olmak üzere bir dizi önlemler içeren yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Buna göre, ülke genelindeki tüm merkezi yerlerde ateş ölçme merkezleri kurulacak, hızlı antikor testleri yapılacak ve hastalık belirtisi gösterenlerin grip ya da Kovid-19 hastası olup olmadıkları hızlıca belirlenecek.