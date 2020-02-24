Son dakika haberi: Avrupa'da corona virüs alarmı! Rafları boşalttılar
Dünyayı sarsan corona virüs kabusu Avrupa'ya da sıçradı. İtalya en ağır bedeli ödeyen ülke oldu. Şu ana kadar açıklanan 5 ölüm var. İtalyanlar virüs korkusuyla marketlerde rafları boşalttı. İşte yaşananlar...
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Avrupa'yı virüs alarmı sarmış durumda. Corona virüsün en ağır etkisini ise İtalya yaşıyor.
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Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), bugüne kadar dünyada 79 binden fazla kişide görüldü.
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Çin genelinde 2 bin 594 kişinin ölümüne neden olan ve 79 binden fazla kişiye bulaşan virüs, çıkış yerinden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılıyor.
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Virüs, Çin de dahil 31'den fazla ülke ve bölgede görüldü
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken; bölgede Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Sri Lanka, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve Filipinler makamları ülkelerinde virüsü taşıyanların bulunduğunu doğruladı.
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Kovid-19, çoğunlukla Çin'den giden kişiler yoluyla Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya, İsveç, İspanya, Finlandiya, Rusya, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran, İsrail, Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.
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İtalya alarma geçti
İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. İtalya'da ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.
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İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı Venedik Karnavalı'nın iptal edildiğini duyurdu.
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Korona virüsü nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 219 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.
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Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti.
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Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı.
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İtalya'da virüsün görüldüğü bölgelerde insanlar süpermarket raflarını boşalttı. Paniğe kapılan halk salgına hazırlık amacıyla stoklamak için mağazalara akın etti.
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İtalya'nın kuzey bölgesinde halk panik halinde dışarıda güvenlik güçleri dahil herkes maske takıyor.
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Avusturya, Kovid-19 salgını nedeniyle İtalya'dan tren seferlerini durdurdu
Avusturya Federal Demiryolları (ÖBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtalya'dan düzenlenen tren seferlerini durdurdu.
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ÖBB'den yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki tren seferlerinin belirsiz bir süreye kadar askıya alındığı bildirildi.
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Avusturya Haber Ajansı APA'nın haberinde, İtalya'dan Avusturya'ya gelen bir yolcu trenindeki iki kişinin Kovid-19 şüphesiyle İtalya'nın Verona kentinde bir hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerde yapılan testlerin negatif çıkmasına rağmen trenin Brenner'de durdurularak, Avusturya'ya girmesine izin verilmediği belirtildi.
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Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, konuya ilişkin APA’ya yaptığı açıklamada, Avusturyalı yetkililerin söz konusu trenin ülkeye girmesini engellediklerini, trenin İtalya tarafında tutulduğunu belirterek, ileriye dönük alınacak önlem ve atılacak adımların İtalyan yetkililerle koordine içerisinde yapılacağını söyledi.
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Haberde ayrıca, halihazırda iki trenin 500'e yakın yolcuyla İtalya tarafında bekletildiği, Avusturya'nın aldığı ani karar nedeniyle çok sayıda yolcunun mağdur olduğu ifade edildi.
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Öte yandan, İtalya'nın, tren seferlerinin durdurulmasına tepki gösterdiği, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilen yolcuların virüs taşımadığının tespit edilmesine rağmen Avusturya tarafının aldığı kararın rahatsızlığa yol açtığı kaydedildi.
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AB'den Kovid-19'la mücadele için 230 milyon avro yardım
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti. AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, Brüksel'de basın toplantısı düzenleyerek Kovid-19'la mücadeleye ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi verdi.
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Lenarcic, Kovid-19'un halihazırda 29 ülkeye yayıldığını ve yaklaşık 2 bin 600 kişinin ölümüne yol açtığını belirterek geçen haftalarda AB ülkelerine hazırlıkların artırılması konusunda yapılan çağrının ne kadar yerinde olduğunun görüldüğünü söyledi.
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Üye ülkelerin koordineli bir şekilde ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Lenarcic, "Kovid-19'un küresel bir sınama olduğuna ilişkin hiçbir şüphe kalmadı. Tüm uluslararası toplumun iş birliği yapması şart." diye konuştu.
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İtalyan hükümetinin ülkede yayılan Kovid-19'a ilişkin "hızlı" tepki verdiğini vurgulayan Lenarcic, ülkenin altyapısı ve deneyimlerine güvendiğini kaydetti.
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Lenarcic, "AB, koronavirüsle mücadele için 230 milyon avroluk yardım paketini kabul etti." dedi. Yardımın bir kısmının Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) aktarılacağı bilgisini paylaşan Lenarcic, bir kısmının da üye ülkelere, araştırma çalışmalarına ve ortak ülkelere verileceğini anlattı.
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"Schengen'de sınır kontrolü kararı üye ülkelerin"
İtalya'da artan vakaların ardından Schengen bölgesinde sınır kontrollerinin uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna ilişkin Lenarcic, "Schengen sınırlarını kapatma ya da kontrol uygulama kararı üye ülkelerin yetkisindedir."
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"Halihazırda DSÖ ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden (ECDC) seyahat ve ticaretin kısıtlanmasını öneren bir tavsiye gelmedi." diye konuştu.
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Herhangi bir tedbir alınmadan önce bilimsel verilere dayanan bir tehdit analizi yapılması gerektiğine işaret eden Lenarcic, adımların "orantılı" ve "koordineli" bir şekilde atılması gerektiğinin altını çizdi.
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"Panik ve yanlış bilgi hakim gelmemeli"
AB Komisyonunun Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Kyriakides, "Virüsler sınır tanımıyor. En temel önceliğimiz vatandaşlarımızı korumak." şeklinde konuştu.
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İtalyan yetkililerle yakın irtibatın sürdüğünü ifade eden Kyriakides, DSÖ ve ECDC'den bir ekibin yarın İtalya'ya gönderileceğini açıkladı.
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Kyriakides, AB Komisyonunun üye ülkelere gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu belirterek "Panik ve yanlış bilginin hakim gelmesine izin vermememiz gerekiyor. Koordineli, birlik içinde ve uyumlu bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor." dedi.