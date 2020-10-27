Son dakika haberi: Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı... DSÖ'den 'Yeni merkez üssü' açıklaması geldi!

İkinci dalgada daha farklı bir strateji izlemeleri gerektiğini belirten Başbakan Giuseppe Conte, genel karantinaya karşı çıksa da vakaların hızla artması nedeniyle tedbirleri her geçen gün biraz daha sıkmak zorunda kalıyor. Conte, tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırsa da bu, ne daha sert önlemler isteyen uzmanları ne de kapanma istemeyen ekonomi çevrelerini memnun ediyor.