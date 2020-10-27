Son dakika haberi: Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı... DSÖ'den 'Yeni merkez üssü' açıklaması geldi!
Birçok Avrupa ülkesinde salgının ikinci dalgası ile mücadele kapsamında alınan tedbirler yetersiz kalırken, günlük vaka sayıları kıta genelinde ilk dalgayla kıyaslandığında çok yüksek seviyelere ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "yeni merkez üssü"nün Avrupa kıtası olduğunu bildirerek, Avrupa'nın Kovid-19 ile mücadeleyi "ciddi şekilde" hızlandırması gerektiği uyarısında bulundu.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalganın sürdüğü Avrupa ülkeleri, günlük vakalardaki büyük artışlar göz önüne alındığında salgınla mücadelede sınıfta kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka artışları kaydedilirken, hükümetlerin tedbir almakta gecikmesi ikinci dalganın ilk dalgaya göre çok daha sert geçmesinde önemli etken oldu.
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İkinci dalganın Avrupa'da en fazla etkilediği Fransa'da, 25 Ekim'de 52 bin 10 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana kıta genelindeki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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FRANSA'DA SERT TEDBİRLER
Paris yönetimi, hızlı vaka artışlarına karşı 54 bölgede gece sokağa çıkma yasağı getirdi, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Ancak alınan önlemler daha çok ilk dalgada çalkalanan ekonomiyi korumaya yönelik oldu.
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Fransa'da gece sokağa çıkma yasağı olsa da gün içinde birçok yerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Yasağın, salgının seyrinde pek olumlu etkisi olmayacağı savunulurken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin buna karşın ek tedbirler almaması da dikkati çekti. Fransızlar, Macron yönetiminin salgın sürecini iyi yönetemediğini düşünüyor.
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BELÇİKA'DA VAKALAR TIRMANIŞA GEÇTİ
Belçika, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından Avrupa'da Çekya'dan sonra en kötü durumdaki ülke konumunda. Tatil sezonunun bitmesi ve eylül başında okulların açılmasıyla Belçika'daki vaka sayıları tırmanışa geçti. 11,4 milyon nüfuslu ülkede, 20 Ekim'de 18 bin 217 vakayla en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
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Belçika'da vakaların ilk dalgadakinin çok üzerine çıkması üzerine yeni tedbirler alınsa da ekonomik kaygılarla bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" uygulanmadı. Federal ve bölgesel düzeyde değişiklik gösteren tedbirler çerçevesinde ülke genelinde restoran, bar ve kafelerin kapatılması, gece yarısından 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, profesyonel olmayan spor karşılaşmalarının iptal edilmesi, maske zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyor.
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Ayrıca, Brüksel bölgesinde ibadethanelerin geçici olarak kapatılması, cenaze törenlerine en fazla 15 kişi katılması, spor tesislerinin kapatılması, sinema, müze, sergi salonu gibi yerlerde kültürel faaliyetlere ara verilmesi gibi ek tedbirler alındı.
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İSPANYA İKİNCİ OHAL'İ İLAN ETTİ
Salgının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerden İspanya, sert önlemler almasına rağmen salgını kontrol etmekte başarılı olamadı. İlk olarak 14 Mart-21 Haziran'da olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya, vakaların ağustostan itibaren yeniden yükselişe geçmesiyle ikinci kez OHAL ilan etti.
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Hükümet, salgının etkisiyle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve muhalefetten gelen sert eleştiriler üzerine ikinci OHAL'de önlemleri hafifletip yerel yönetimlerin yetkilerini artırdı. İlk OHAL'de okul, bar, restoran ve mağazaların kapalı olduğu ülkede, 26 Ekim'de başlayan ikinci OHAL'de sadece 23.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ve en fazla altı kişinin toplanmasına izin verilmesi ülke genelinde zorunlu kılındı.
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İspanya'daki vaka sayısı 1 milyon 98 bin 320 olarak açıklansa da Başbakan Pedro Sanchez, şimdiye kadar yapılan testler ve pozitif çıkanların oranlarına göre ülkede gerçekte koronavirüs bulaşan kişi sayısının 3 milyonu bulduğunu söyledi.
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İkinci dalganın en fazla hissedildiği ülkelerden birinin yine İspanya olması, yaz aylarında önlemlerin çok gevşetilmesi, büyük şehirlerin çok kalabalık olması ve göçmen nüfusun küçük evlerde kalabalık yaşayıp geçici işlerden dolayı sürekli seyahat etmesine bağlanıyor.
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ÇEKYA'DA HÜKÜMET TEDBİR ALMAKTA GECİKTİ
Çekya'da da ikinci dalganın başladığı eylülden beri vaka sayıları ve can kayıplarında ciddi artış kaydedildi. Son bir haftada ortalama 15 bin günlük vakanın görüldüğü ülkede, toplam 2 bin 201 kişi hayatını kaybederken, bunun 694'ü geçen hafta oldu.
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Çekya'da mart ve nisan aylarında sert tedbirler hayata geçiren hükümet, eylülde yükselen günlük vakalar karşısında harekete geçmekte gecikti. Salgınla mücadelede siyasi sorunların da yaşandığı ülkede, yaklaşık bir ay önce Sağlık Bakanı Adam Vojtech istifa ederken, yerine getirilen Roman Prymula'nın da Prag'da salgın tedbirleri nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda maskesiz görüntülenmesi tepkilere yol açtı.
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İNGİLİZLER DE SALGINI KONTROL ETMEKTE ZORLANIYOR
İngiltere'de günlük vakalar 20 bini aşarken, hükümet salgını kontrol altına almakta zorlanıyor. Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün (44 bin 998) görüldüğü ülkede, 3 aşamalı bir önlem planı uygulanıyor.
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Farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmesinin yasaklandığı, bar ve restoranlar ile marketler hariç perakende mağazaların kapatıldığı "çok yüksek tehdit" anlamına gelen 3. aşama kısıtlamalar, aralarında Liverpool ve Manchester'ın da bulunduğu 9 kentte uygulanıyor. Bu önlemler uygulanırken, yerel yönetimlerle de sorun yaşanıyor.
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Ayrıca, Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın birbirinden bağımsız politikalar uygulaması da salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor.
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İTALYA İKİNCİ DALGAYA GEÇ GİRDİ
İlk dalgada çok fazla can kaybeden ve acı deneyimler yaşayan İtalya, çıkardığı dersler neticesinde ikinci dalgaya diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç girdi. İtalya'da ağustos ve eylülde hafif şekilde yükselişe geçen vaka sayısı, ekimde sert bir yükseliş eğrisi çizerek günlük vaka sayılarında yeni zirvesine ulaştı.
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İtalya'da, 25 Ekim'de tespit edilen 21 bin 273 yeni vaka, ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Artan hasta sayısı nedeniyle kapasiteleri artırılmış olsa da hastane ve acil servislerdeki yatakların dolmaya başladığı bildirildi.
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İkinci dalgada daha farklı bir strateji izlemeleri gerektiğini belirten Başbakan Giuseppe Conte, genel karantinaya karşı çıksa da vakaların hızla artması nedeniyle tedbirleri her geçen gün biraz daha sıkmak zorunda kalıyor. Conte, tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırsa da bu, ne daha sert önlemler isteyen uzmanları ne de kapanma istemeyen ekonomi çevrelerini memnun ediyor.
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ALMANYA'DAKİ VAKA ARTIŞLARI ENDİŞE YARATTI
Salgının başlangıcından beri 437 bin 866 vaka tespit edilen ve 10 bin 56 kişinin öldüğü Almanya'da geçen hafta yaklaşık 15 bin günlük vaka ile salgının başından beri en yüksek artış kaydedildi. Başbakan Angela Merkel, ikinci bir dalganın hem ekonomik hem de sağlık sistemi açısından kaldırılamayacağını belirtirken, salgınla mücadelede Avrupa'nın başarılı ülkeleri arasında gösterilen Almanya'da son dönemdeki artışlar endişe yarattı.
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Almanya'da federal sistem olması da sert kararlar alınmasını engelliyor. Bazı eyaletler katı önlemler isterken, vakaların az olduğu eyaletler buna karşı çıkıyor.
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DSÖ'DEN DİKKAT ÇEKEN UYARI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi. Ghebreyesus, geçen hafta dünya genelinde Kovid-19 vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini aktardı.
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Kuzey yarım küredeki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğüne dikkati çeken Tedros Adhanom Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğu bilgisini paylaştı. Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak, bunun en iyi yolunun virüsün bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak her türlü önlemin alınması olduğunu belirtti.
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KİMSE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTEMİYOR AMA...
Ghebreyesus, sağlık çalışanlarını korumak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak, bunun en iyi yolunun virüsün bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak her türlü önlemin alınması olduğunu belirtti. Salgın döneminde tüm insanları fedakarlık yapmaya davet eden Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor. Ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." dedi.
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DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise geçen hafta dünya genelindeki tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 46'sının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden bildirildiğini söyledi.
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'AVRUPA VİRÜSÜN YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU'
Ryan, şöyle konuştu: "Dolayısıyla, Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız."
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Mike Ryan, virüsün kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Bu önlemler içinde hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve "evde kal" uygulamasına tekrar geçilmesinin yer alabileceğini kaydetti.
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DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise Avrupa'da artan vaka ve ölüm sayılarına ilişkin bir soru üzerine, "Ülkelerin bu sözde ulusal karantinalara girmek zorunda kalmayacağından hala umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.