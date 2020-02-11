Son dakika haberi: Avrupa çalkalanıyor! 'Coronavirüsünü 4 kıtaya İngiliz iş insanı yaydı'

Mont Blanc bölgesindeki bir tatil merkezi olan Contamines-Montjoie'deki dağ evinde, iş insanı Walsh ile kalan 5 İngiliz'e (aralarında 9 yaşındaki bir çocuk da var) de virüs teşhisi konuldu. Aynı tatil merkezinde kalan bir adam daha İspanya adası Malarco'daki evine döndüğünde virüs semptomları nedeniyle hastaneye başvurdu ve test sonuçları pozitif çıktı.