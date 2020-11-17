Son dakika haberi... AVM'ler ve marketler kapatıldı mı? İşte alışveriş merkezi ve marketlerin yeni çalışma saatleri
Son Dakika Haber.... AVM ve marketler kapatılacak mı? Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, son dakika kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında alınan yeni önlemleri duyuran Erdoğan, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı market ve AVM'lerin çalışma saatlerinin de değiştiğini aktardı. İşte, AVM, market ve bakkalların alış ve kapanış saatiyle ilgili ayrıntılar.
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AVM, market ve bakkalların çalışma saatleri son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan "Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılacak." dedi. İşte, alınan yeni kararların detayları.
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AVM VE MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yayılmaya devam ettiğini belirterek, insanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlattı.
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Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
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Kıraathanelerimizin faaliyetlerini bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek. Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.
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Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak, inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız