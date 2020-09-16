Son dakika haberi: Türkiye'den Atina'ya suçüstü

Güvenlik kaynakları, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’in Oruç Reis veya herhangi bir geminin faaliyetleriyle ilgili olmadığını belirterek, ne anlama geldiğiyle ilgili şu bilgiyi verdi: “Yunanistan, Lozan Antlaşması’na rağmen adaları silahlandırıp buralardan kimi zaman deniz atışları yapmaktadır. Sakız da bu adalardan birisi. Yunanistan yayınladığı son Navtex ile Sakız’dan deniz atışı yapılacağını belirtip seyrüsefer halindeki denizcileri uyarıyor. Biz de yayınladığımız karşı Navtex ile bunun Lozan’a aykırı olduğunu kayıtlara geçirip, bölgedeki seyrüseferin uluslararası hukuka aykırı şekilde engellendiğini duyurmuş olduk. Yunanistan’ın Lozan’a aykırı tutum ve davranışlarını derhal durdurması gerekmektedir.”