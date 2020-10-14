Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a Azerbaycan'dan büyük şok

ERMENİSTAN 2 YAŞINDAKİ NİLAY'I ÖKSÜZ VE YETİM BIRAKTI Ermenistan'ın ateşkesi ihlal edip orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti. Taziye günü yeğeni Nilay'ı teselli etmekle meşgul olan hala Rena Guliyeva, "Nilay için 6 gün sonra ikinci doğum günü yapılacaktı. Ancak şu anda ne annesi var ne de babası. Sürekli bir şekilde ağlayarak ebeveynlerini istiyor. Annen yakında gelecek diyerek onu geçiştiriyoruz." dedi.