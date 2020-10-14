hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-DHA-/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, AA, İHA, DHA
Haber Giriş: 14 Ekim 2020 - 12:19 |
Son dakika haberi: Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a Azerbaycan karşısında büyük şok
Cumartesi başlayan insani ateşkese rağmen sivil hedeflere saldırmaya devam eden Ermenistan ordusu, Azerbaycan güçleri karşısında büyük kayıplar vermeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha ettiğini duyurdu. Aliyev, sivillere saldırmaya devam eden Ermenistan'a sert cevap verdi.
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Dağlık Karabağ’da ateşkesi hiçe sayarak, Gence’de sivil katliamı yapan Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelere saldırı girişimlerinde bulundu.
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Saldırılar Azerbaycan ordusu tarafından püskürtüldü. Ermenistan güçleri kayıp vererek geri çekildi.
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ALİYEV: DEVAM EDECEĞİZ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Aliyev, işgal altındaki toprakları özgürleşene kadar Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlara devam edeceklerini açıkladı.
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Aliyev, Dağlık Karabağ'la ilgili müzakerelerde Türkiye'nin de yer alması gerektiğine dair görüşlerini de yeniledi.
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'SONUCU ERMENİSTAN İÇİN YIKICI OLUR'
Aliyev, Ermenistan'ın doğalgaz boru hatlarına saldırması ve kontrolü ele geçirmeye çalışması durumunda Azerbaycan'ın karşılık vereceğini ve sonucun Ermenistan için yıkıcı olacağını sözlerine ekledi.
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'BÜTÜN TESİSLERİ YOK EDECEĞİZ'
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ise Azerbaycan'ın sivil hedeflere saldıran bütün Ermeni askeri tesislerini yok edeceğini açıkladı.
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Azerbaycan-Ermenistan arasında ateşkese rağmen devam eden çatışmalarla ilgili Rusya'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Karabağ'da askeri müdahalenin çözüm olmayacağını, Rusya'nın gerekirse bölgeye gözlemci yerleştirebileceğini ancak bu konudaki kararın Azerbaycan ve Ermenistan'a ait olacağını belirtti.
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Lavrov Türkiye'nin Karabağ konusunda şeffaf bir tutum takınması gerektiği ifadelerini kullandı.
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RUSYA'DAN ÇAĞRI
Rusya Savunma Bakanı Ermenistan ve Azerbaycan yetkililerini arayarak geçtiğimiz hafta varılan ateşkese uymaları çağrısını yineledi.
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İlham Aliyev ise yaptığı açıklamada Türk F-16'larının Azerbaycan'da bulunduğunu ancak Karabağ'daki çatışmalarda kullanılmadığını açıkladı.
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Azerbaycan ve Ermenistan Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ateşkes görüşmelerinde anlaşmış ancak cumartesi başlayan ateşkesten sonra Ermenistan sivil hedeflere saldırılarını sürdürmüş, Azerbaycan da saldırılara karşılık vermişti.
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Dağlık Karabağ bölgesinde ilan edilen geçici ateşkeste 3. gün geride kalırken, Ermenistan ordusu, ateşkesi hiçe sayarak, Azerbaycan mevzilerine ve şehirlerine saldırı girişimlerini sürdürüyor.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için önceki gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplarla saldırı düzenlediğini ve bu girişimlerin Azerbaycan ordusu tarafından önlendiğini duyurdu.
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Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.
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İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.
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Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.
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Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.
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Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da önleyici tedbirler aldığı ifade edildi.
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Öte yandan Ermenistan'ın sivil hedeflere yönelik saldırılarının bilançosu ortaya çıkmaya başladı.
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Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi.
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Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.
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Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.
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Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.
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ERMENİSTAN 2 YAŞINDAKİ NİLAY'I ÖKSÜZ VE YETİM BIRAKTI
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal edip orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda 2 yaşındaki Nilay Aliyeva, babası ve 10 günlük hamile olan annesini kaybetti. Taziye günü yeğeni Nilay'ı teselli etmekle meşgul olan hala Rena Guliyeva, "Nilay için 6 gün sonra ikinci doğum günü yapılacaktı. Ancak şu anda ne annesi var ne de babası. Sürekli bir şekilde ağlayarak ebeveynlerini istiyor. Annen yakında gelecek diyerek onu geçiştiriyoruz." dedi.
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Ermenistan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısında ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi.
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AZERİ ANNEDEN ERMENİ ANNELERE ÇAĞRI
Ermenistan’ın balistik füze ile vurduğu Gence’deki apartmanda yaralanan çocukların anneleri Ermeni annelere seslendi. Azeri anneler, ağlamasını istemedikleri Ermeni annelere, ivedi bir şekilde çocuklarını Karabağ’dan çekmeleri çağrısında bulundu.
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Nuşabe Haydarova, “Ey Ermeni anaları, evlatlarınıza merhamet edin. Karabağ toprakları bizimdir. Biz topraklarımız uğrunda savaşıyoruz. Peki, sizin çocuklarınız niçin savaşıyor? Kendinize gelin ve en kısa zamanda çocuklarınızı savaştan çekin” dedi.
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ERMENİSTAN TERTER'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALDI
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı. Saldırıda gazetecileri taşıyan aracın şoförü yaralandı.
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AZTV'nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Terter'in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. O sırada yeni saldırılar meydana geldi. " ifadesini kullandı.
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ERMENİ TABURLARI CEPHEYİ TERKEDİYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin 9’uncu alayı topçu birliğinin Hadrut yerleşim yönünden geri çekildiği ve alaya bağlı 5’inci taburun personelinin askeri teçhizatları savaş alanında bırakıp kaçtığı duyurulmuştu.